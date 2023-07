Hiske Dibbets (1966-2023) was een innemende schrijver bij wie altijd een lach op de loer lag

Hiske Dibbets. Beeld Daya Cahen

“Zodra ik haar zag, was ik in een goed humeur,” zegt Plien van Albada. “Ze was slim, geestig en innemend en had een enorme levenslust. Ik ken haar al dertig jaar en ze wilde zo ongelooflijk graag schrijfster worden. Ik ga haar verschrikkelijk missen.”

Van Albada, uitgever bij Balans, heeft het over haar vriendin Hiske Dibbets, die op 17 juli in haar woonplaats Amsterdam overleed aan de gevolgen van kanker. Bij Balans kwam begin mei Niet niks uit, het boek dat Dibbets schreef over haar leven en ziekte. Ondertitel: Een jaar met de dood op mijn hielen. Op de valreep keerde Dibbets daarmee terug naar haar schrijverschap, daar waar ze het liefste wilde zijn.

Dibbets had een gelukkige jeugd, ondanks de scheiding van haar ouders. In Niet niks schrijft ze ook over haar vader, de beroemde kunstenaar Jan Dibbets. “Lange tijd waren ze van elkaar vervreemd geraakt, nu spreken ze elkaar weer elke dag,” liet ze begin mei in een interview in deze krant optekenen.

In haar drang schrijver te worden volgt ze in de Verenigde Staten, in Boston, een opleiding creative writing, en wordt ze freelancejournalist voor HP/De Tijd en de glossy Moscow Magazine.

Mooie stem

“Ze had een goed oog voor de tijdgeest, en kon heel trefzeker formuleren,” zegt vriendin Roselie Kommers, die Dibbets op de redactie van (toen nog) HP leerde kennen. “Ik herinner me vooral haar mooie stem. Er lag altijd een lach op de loer als ze aan het woord was. Ze kon ontzettend genieten, en wist ook altijd de goede tentjes en plekjes. We hebben nog geluncht, niet lang voor haar dood. Haar belangstelling voor anderen zal me altijd bijblijven.”

Dat ondervond ook vriendin en uitgever Josje Kraamer. “Ze kwam meteen op bezoek toen onze dochter Lola werd geboren, zo lief. Ik had haar niet zo lang daarvoor toevallig leren kenen op een literaire borrel. Ze werkte bij Prometheus en moest manuscripten beoordelen. Daar zaten er veel bij over ziektes, en dat waren niet de beste verhalen. Ze heeft bijvoorbeeld Komt een vrouw bij de dokter van Kluun afgewezen…”

Ze had er geen affiniteit mee, weet Van Albada nog, tot ze in oktober 2020 de diagnose darmkanker kreeg. “Na die diagnose wist ze dat er niets anders was om over te schrijven. Het is een boek over haar leven in plaats van over de dood. Ze maakte het persoonlijk en niet particulier, en dat op een mooie, lichte toon. Ook buiten de eigen kring is het een belangrijk en indrukwekkend boek, omdat het zo invoelbaar is gemaakt hoe haar leven eruitzag na de terminale diagnose.”

Onderkoelde humor

Zelf verwoordde Dibbets het in deze krant als volgt: “Wat ik meemaakte, was zo groots en verdrietig en afgrijselijk, dat ik dat domweg voor mezelf op een rijtje wilde zetten. Ik had het gevoel dat niemand begreep waar ik doorheen ging. (…) Ik hoop wel dat mensen straks iets beter snappen wat zo’n ziekte inhoudt.”

Na de verhalenbundel Droomkeuken (1996) en twee romans, De honger (2002) en De gifmengster (2006), stopte Dibbets met schrijven. “Ze was teleurgesteld over het uitblijven van succes,” zegt Josje Kraamer. “Wat voor een schrijver ze was? Ze had heel veel gevoel voor onderkoelde humor. Alle boeken hadden ook heel nadrukkelijk een vrouw als hoofdpersoon. Scherper dan normaal, ook naar vrouwen, grappig pesterig. Die titel, Droomkeuken, daar zit al een knipoog in.”

Die onderkoelde humor laat ze in Niet niks ook zien. Kort nadat ze de diagnose heeft gekregen schrijft ze: ‘Ik twijfelde er net aan of de wandelende tak van mijn buurjongen langer zou leven dan ik. In mijn voorraadkast, die uitpuilde vanwege het coronahamsteren, stonden producten met een langere houdbaarheidsdatum dan ik.’

Maar Roselie Kommers weet ook hoe Dibbets zich in de ziekte vastbeet, er alles over las, met artsen praatte en steeds op zoek was naar nieuwe medicijnen en behandelingen. “Heel knap. Ze legde zich er niet bij neer, en vond het heel moeilijk te verteren dat ze zo ziek was.”

Net of het licht aanging

“Het is heel erg moeilijk om te leven met het besef dat je geen toekomst meer hebt,” zei ze in deze krant. “Ik wilde gewoon uitleggen wat me overkomen was. En ik heb zo veel mooie herinneringen, die zijn straks ook allemaal weg. Dus dit was ook een poging het familiealbum te redden.”

“Wat haar nu echt karakteriseert?” zegt Van Albada. “Ze kon een grappige opmerking maken en dan was het net alsof het licht aanging, snap je?”

De laatste jaren, tot de fatale diagnose, werkte Dibbets als communicatieadviseur en persvoorlichter bij een instelling voor forensische psychiatrie. Na haar pensionering zou ze al die mooie boeken gaan schrijven die nog in haar hoofd zaten. Tot het noodlot toesloeg. ‘Nu was dat inhaalscenario in elkaar gestort,’ schrijft ze in haar laatste boek. Een te vroege inhaalslag om haar leven te boekstaven.

Hiske Dibbets, die 56 werd, laat haar man Ruud en haar dochter Binkie achter.