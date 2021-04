Hilde Tempelman (1958- 2021): het sociale en creatieve gezicht van De Pijp

Hilde Tempelman

Hilde Tempelman was een betrokken buurtbewoner en actief in diverse verenigingen waaronder Parels van de Pijp en Ambachten in De Pijp. Ook was ze zeer nauw betrokken bij de herinrichting van de straten in de Frans Halsbuurt.

De Schone Pijp

Als er een buurtactie werd georganiseerd, was Hilde Tempelman de aangewezen persoon om de flyer te ontwerpen. “Als mensen uit de buurt met een idee kwamen voor buurtinitiatieven als de Schone Pijp of Groene Schuurtjes, ging je naar Hilde toe en kwam ze met de meest fantastische vormgeving. Met een vrolijke, vriendelijke en laagdrempelige stijl waarvan je snel een glimlach op je gezicht kreeg,” zegt vriendin en tevens buurtbewoner Gertrude van der Ven.

Ze beschrijft Hilde Tempelman als een betrokken en sociaal persoon. “Maar ook ontzettend eigenwijs. Als Hilde doorhad dat dingen niet goed gingen, bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Frans Halsbuurt, ging ze cijfertjes verzamelen en keek ze of de vergunningen klopten. Ook toen de gemeente in de Eerste Jacob van Campenstraat bomen gingen kappen. Dat trok Hilde niet. Ze trommelde meteen buurtbewoners op om actie te voeren.”

Eind jaren vijftig werd Hilde Tempelman geboren in Veendam. Na haar opleiding Fashion Design aan de ArtEZ Academie in Arnhem werkte ze voor het kinderkleding merk Oilily in Alkmaar. Omdat ze het werk stressvol vond en niet meer vanuit commerciële belangen wilde werken, begon ze later voor zichzelf.

Ze ging zich focussen op de dingen die ze echt leuk vond. Begin jaren tachtig verhuisde ze naar Amsterdam, begon Atelier Tempel in de Eerste Jacob van Campenstraat en besloot haar eigen producten te maken. Het atelier staat in De Pijp ook wel bekend als ‘het kleinste warenhuis ter wereld’.

In haar atelier verkocht ze verschillende producten. Ze maakte droogdoeken, sjaals, schalen van keramiek en porselein. Haar tassen en accessoires waren gemaakt van combinaties van nieuwe en vintage stoffen, gebruikte leren stukjes en ander gevonden materialen. Alles maakte ze met de hand.

Zeepje in hartjesvorm

“Ze was bij iedereen zeer gewaardeerd om haar kunde en creativiteit,” vertelt buurtbewoner Marcel Dikstra. “Ze gaf de actualiteit soms dan ook een knipoog. Zo maakte ze vanwege corona een zeephouder in de vorm van een hand, inclusief zeepje in hartjesvorm. Met als motto: You can’t shake hands, but you can give one!”

Hilde Tempelman overleed aan de gevolgen van een nare val nadat ze met haar fiets tegen een openslaande deur van een bestelbus was gebotst. Ze had geen kinderen, maar laat wel haar partner Jan achter. Dikstra vertelt dat ze zich altijd inzette met het verbeteren van parkeervoorzieningen voor fietsen, mede om de verkeersveiligheid te verbeteren. “Het is extra wrang dat juist zij nu zo moest eindigen.”