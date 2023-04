Hij zat als 9-jarige naast de liquidatie van zijn vader Vincent Jalink in de auto: ‘Het hoeft maar stil te zijn en ik hoor alles weer’

Vincent Jalink werd geliquideerd op de Klipperweg. Hij zat met zijn zoontje in de auto toen hij werd beschoten. Beeld anp

Een zus van Vincent Jalink las maandag aan het eind van de openingsdag van het hoger beroep de verklaring van Jalinks jongste zoon voor, die zelf achter in de rechtszaal zat. Jalink had hem die avond opgehaald bij zijn oma en parkeerde zijn Porsche Cayenne rond 22.00 uur voor hun huis aan de Klipperweg in Diemen, toen twee schutters het vuur openden.

‘Ik heb alleen foto’s en video’s’

Nadat Jalink met zeker twaalf kogels was doodgeschoten, bonkte zijn toen 9-jarige zoontje ijzingwekkend gillend van paniek op de ruiten van het huis, zo is op opnames van een bewakingscamera te zien en horen.

“Mijn vader was mijn beste vriend. Het valt niet eens te omschrijven hoe onze band was. Helaas maar negen jaar,” las zijn tante namens haar neef voor. Die omschrijft Jalink als ‘een liefdevolle vader, broer, zoon en oom’.

“Nu zit ik zonder hem. Ik heb niks van hem persoonlijk, alleen foto’s en video’s die ik al honderd keer heb gezien. Het hoeft maar even stil te zijn en ik hoor weer alles wat gebeurd is toen op 27 mei.”

Over ‘schutter’ Gideon G. zegt hij: “Jij hebt in een daad van dertig seconden mijn leven verpest en mijn hele familie uit elkaar gedreven. Ik heb geen daglicht meer in mijn ogen. Dit komt waarschijnlijk niet bij de verdachte aan, want waarschijnlijk zegt hij: ‘zwijgrecht’.”

Samen met zijn oudere broers, die hij zijn beste vrienden noemt, nam hij zijn vaders taken over in het gezin. “We hebben geen keus. Op 9-jarige leeftijd heb ik mijn vader doorzeefd zien worden door kogels. Ik zal u, rechters, eeuwig dankbaar zijn als de uitspraak 23 jaar of hoger is.”

Gideon G., 33 jaar inmiddels, wordt gevraagd naar een reactie en antwoordt: “Ik heb niets te zeggen.”

Anderen nog voor rechter

G. is de enige van een groep verdachten die is veroordeeld voor de volgens de rechtbank ‘gewetenloze, kille’ moord. Andere verdachten, uit Amsterdam-Zuidoost en Urk, komen nog voor de rechter. Tegen sommige andere waarschijnlijke betrokkenen is te weinig bewijs.

Volgens justitie is Jalink vermoord omdat hij 1 miljoen euro had aangenomen van een groep Urkers om in cocaïne te investeren, maar had hij dat niet gedaan. Daarom zouden de Urkers via de bekende crimineel Naoufal F. of ‘Noffel’, voor 200.000 euro een groep uit Zuidoost hebben ingeschakeld die Jalink moest ontvoeren. De groep zou hebben besloten hem in plaats daarvan te vermoorden.

De rechtbank veroordeelde G. in januari 2020 tot 23 jaar cel voor de moord. Dat had te maken met een andere zaak waarin hij al was veroordeeld tot zeven jaar cel vanwege het voorbereiden van een moord in Heemskerk. Eigenlijk had de rechtbank hem voor de liquidatie van Jalink de maximale tijdelijke celstraf van dertig jaar willen opleggen, maar een verdachte mag niet meer straf krijgen dan het geval zou zijn geweest als hij in één zaak zou zijn veroordeeld voor meerdere losse misdrijven.

Ook maandag bleef Gideon G. tegenover het gerechtshof ontkennen dat hij iets met de liquidatie te maken heeft. De advocaten-generaal houden dinsdag hun requisitoir met de strafeisen tot besluit. Woensdag is het pleidooi voorzien.

