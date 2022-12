Hij tekent een prijswinnende strip over én voor Bijlmerbewoners: ‘Ik wil iets herkenbaars maken’

Een beeldverhaal dat huis aan huis wordt bezorgd op 400 adressen. Met zijn exclusieve strip Simsalabims voor de Bijlmerflat Geldershoofd trekt illustrator George Adegite (33) inmiddels landelijke aandacht. ‘De verhalen van bewoners zijn het uitgangspunt.’

Op sommige adressen van Geldershoofd wordt al reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe aflevering van Simsalabims, weet tekenaar George Adegite. “Een bewoner uit de flat kwam vragen waarom ze de vorige strip niet had ontvangen. Het bleek dat ze een antireclamesticker op de brievenbus had zitten. Ja, daar houd ik wel rekening mee, ook al zijn die stickers vooral bedoeld voor ongewenst reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen, en niet voor ongewenste strips. Maar het is niet de bedoeling dat mensen zich ergeren aan mijn werk. Die mevrouw zei meteen dat ze haar sticker ging weghalen.”

Heel verstandig, want Simsalabims trekt momenteel de aandacht, en niet alleen van de bewoners van Geldershoofd. Onlangs werd de strip tijdens de uitreiking van de Dutch Creativity Awards namens de creatieve industrie onderscheiden met een bronzen lamp. Uit het juryrapport: ‘Hoewel het op het oog gaat om een bescheiden productie, is de waarde groot voor de gemeenschap door de manier waarop het dagelijks leven in Amsterdam-Zuidoost wordt gevierd.’

Een mooi compliment, vindt de 33-jarige maker. “De Bijlmer vieren met mooie, leuke en gekke verhalen, dat was vooraf precies het plan.”

Herkenbaar

Het was niet voor het eerst dat Adegite met zijn tekenwerk in de prijzen valt. Op de basisschool won hij ook al eens een wedstrijd met een zelfgemaakte strip. Dat leverde toen twee vrijkaarten voor Snowplanet op en een boek van Carry Slee. (Aan de bronzen lamp zat alleen een bronskleurig peertje vast, plus de eer en de aandacht.)

“Als kind was ik dol op stripverhalen,” zegt Adegite. “Ik verslond de Donald Duck en Suske en Wiske. Later realiseerde ik me dat ik in die strips maar weinig personages tegenkwam die er net zo uitzagen als ik. Dat is wel een drijfveer geworden. Ik wil werk maken dat herkenbaar is voor mensen uit de Bijlmer.”

De Bijlmer is het favoriete werkterrein van Adegite, die samen met zijn compagnon Karim Khamis sinds enkele jaren een eigen bureau heeft met een kantoor op de broedplaats Heesterveld, Cablai. De designstudio levert concepten voor artistieke producties, variërend van ontwerpen voor platenhoezen tot complete marketingplannen voor nieuwe labels.

De creativiteit waait alle kanten uit, zo blijkt ook uit een rek met hippe sportkleding die Adegite in Nigeria laat maken. Ook een mooie klus: samen met andere kunstenaars uit Zuidoost verzorgde hij de aankleding van ruim veertig parkeerautomaten in het stadsdeel.

En dan is er ook nog Simsalabims. In zijn studio in Heesterveld legt Adegite nu de laatste hand aan wat de vierde aflevering moet worden. Op een stuk of tien velletjes is te zien hoe een paar ruwe schetsen in potlood uitgroeien tot een strakke strip in zwart-wit.

“Ik begin altijd op papier,” vertelt de illustrator. “Het is vooral de kunst om in een tiental vensters een verhaal goed neer te zetten. Daar gaat ook de meeste tijd in zitten. Het verhaal moet simpel en helder zijn. Ik stel me altijd voor dat mensen die beneden de post hebben gepakt, hem in de lift naar boven moeten kunnen lezen.”

[Tekst gaat door onder de afbeelding]

Strip Simsalabims. Beeld George Adegite

Beeld van probleemflat

Inspiratie voor de strip vindt Adegite in de verhalen van zijn medebewoners van Geldershoofd. Alledaagse verhalen, maar wel met een duidelijke Bijlmertwist. “Het gaat over wat de mensen hier meemaken. Een van de vorige afleveringen ging over een inval van de politie. Ik geef daar wel een positieve draai in. Dat de politie blijkt te zijn afgekomen op het lekkere Surinaamse eten. De verhalen van bewoners zijn het uitgangspunt, maar ik geef er een eigen wending aan. Ik overdrijf een beetje voor het komisch effect, maar het verhaal moet herkenbaar blijven voor de bewoner die het heeft meegemaakt.”

Simsalabims wordt exclusief gemaakt voor de bewoners van Geldershoofd. Adegite leerde de flat goed kennen tijdens de opnamen voor het internetprogramma Bims in de lobby, dat hij vorig jaar samen met Khamis voor de VPRO maakte. Verkleed als liftbediende sprak Adegite met bewoners over het leven in de G-buurt. “Geldershoofd heeft een reputatie. Ik ben zelf opgegroeid in de buurt van Kraaiennest en keek als kind ook een beetje met een schuin oog naar de flat. Geldershoofd was die oude flat die op de nominatie stond om nog een keer te worden gesloopt.”

Dat hardnekkige beeld van probleemflat kantelde totaal tijdens de opnamen van Bims in de lobby. Woningcorporatie Rochdale was ook blij met de positieve aandacht en bood Adegite en Khamis via cultureel kwartiermaker Angelo Bromet aan om als artists in residence in Geldershoofd te komen wonen. “We betalen een lage huur, en bij wijze van tegenprestatie doen we iets terug voor de community,” vertelt Adegite. “Het bevalt ontzettend goed. Het is een fijne plek om te wonen. Er zijn plannen voor een grootscheepse renovatie van het complex, maar de verwachting is dat we hier nog wel even kunnen blijven.”

Eigen stripboek

Dat betekent ook dat er nog meer afleveringen van Simsalabims zullen worden gemaakt. Alle positieve reacties op de eerste afleveringen hebben ertoe geleid dat er nu ook wordt nagedacht over een uitbreiding van de activiteiten. Adegite: “De belangstelling is groot, ook buiten de flat, en zelfs buiten de Bijlmer. We zijn bezig met een website, zodat mensen die niet in Geldershoofd wonen zich kunnen abonneren op de strip. Als er voldoende episodes zijn, kan er misschien ook een bundel worden gemaakt. Een eigen stripboek, dat lijkt me prachtig.”

Maar dat is voor later. Eerst moet aflevering vier worden bezorgd. Adegite stopt zijn werk persoonlijk in alle ruim vierhonderd brievenbussen van de flat. In Geldershoofd wordt hij steeds vaker herkend als de maker van Simsalabims. “Het komt voor dat mensen me aanhouden om te vertellen dat ze een goed verhaal voor de strip hebben. En laatst werd ik buiten aangesproken door een man. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij dakloos was. Maar het eerste wat hij vroeg was waar de volgende strip bleef. Dat vond ik een heel mooi compliment. De mensen kijken ernaar uit, net als ik vroeger naar de Donald Duck.”