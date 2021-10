Hij komt, de Sint, maar anders dan anders

Beeld ANP

Een traditionele intocht met alle toeters en bellen, dat zit er waarschijnlijk niet in dit jaar. Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen zijn veel organisaties huiverig om over een maand kinderen en ouders in groten getale bij elkaar te brengen om de aankomst van Sinterklaas te vieren. Dat leert een rondgang langs Amsterdamse buurgemeenten.

In Amstelveen hebben ze de knoop net doorgehakt, zegt Hugo van der Kooij van het lokale comité. “We maken er een korte intocht van. De ‘tocht’ door de stad is ingekort tot 200 meter, daarna is er een programma van maximaal een uur op een afgehekt terrein met een podium op het Stadsplein. We verwachten daar ongeveer duizend kinderen en ouders. Er worden geen handen geschud of high fives gegeven, hebben we afgesproken, het blijft bij een boks.”

Grote verantwoordelijkheid

Over de intocht in Weesp wordt begin volgende week een besluit genomen. Walter Aleman namens de organisatie: “Vorig jaar hebben we veel moeite gedaan voor niets. We hebben nu besloten: of we doen het met alles erop en eraan, of we doen het niet.” Het beslissende woord is aan de gemeente. “De regels veranderen zo snel. We zijn maar een kleine organisatie en de verantwoordelijkheid is groot. De intocht trekt hier duizenden toeschouwers.”

In alle buurgemeenten staan de organisaties in nauw contact met ambtenaren die op hun beurt de ontwikkelingen in Den Haag volgen. Het kabinet heeft de hoop uitgesproken dat de coronamaatregelen per 1 november kunnen worden opgeheven. Het is kort dag, maar zo’n besluit zou de organisaties veel lucht geven. Geen van de comités zit erop te wachten om tijdens de intocht ouders te vragen om hun QR-code. “Daar kunnen we gewoon niet aan beginnen,” zegt Ellen ten Riet van de organisatie in Landsmeer.

Hoewel het besluit over de intocht nog moet worden genomen, wordt ook in Landsmeer rekening gehouden met een aangepast programma, vertelt Ten Riet. “Een van de leukste onderdelen van de intocht is de ontmoeting op het parkeerterrein aan de Sportlaan. Sint loopt daar anderhalf uur rond om een praatje te maken met kinderen en samen op de foto te gaan. Dat durven we dit jaar nog niet aan. De aankomst met de boot en de rijtoer door het dorp kunnen waarschijnlijk weer wel.”

Dag van de waarheid

In Monnickendam maakt Sinterklaas in normale tijden half november een glorieuze entree per stoomboot aan een volgepakte kade, gevolgd door een rijtoer door het dorp en een feest in de kerk. “Het is op dit moment nog steeds niet duidelijk wat er straks wel en niet kan,” vertelt Ruud van der Heiden namens de organisatie. “We houden met verschillende scenario’s rekening. Cruciaal wordt wat er na 1 november met de coronamaatregelen gebeurt.”

Dat is ook de dag van de waarheid voor de organisatie in Zaanstad, vertelt organisator René de Reus. “Daar wordt door ons nu wel wat paniekerig naar uitgekeken. Normaal hebben we hier een groot feest in een tent, met suikerspinnen en een drumband. Het zou prachtig zijn als dat dit jaar weer kan. Anders wordt het misschien een rijdende intocht. Dat is beter dan niets. Vorig jaar stonden we na alle voorbereidingen met lege handen, daar heb ik wel een traan om gelaten.”

In veel gemeenten is de geschrapte intocht vorig jaar vervangen door een zelfgemaakte televisiefilm of zelfs een serie die via de lokale omroep werd uitgezonden in een poging toch zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Dat is goed bevallen, zegt Hugo van der Kooij in Amstelveen. “Dit jaar maken we weer een eigen Sinterklaasjournaal. Dat wordt tijdens de intocht op grote beeldschermen vertoond en gaat daarna naar alle basisscholen.”