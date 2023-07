Hierdoor rijden vrachtwagens het elektriciteitskastje op het Amstelveld al maanden aan: ‘Straks zit de halve buurt zonder stroom’

Al maanden ziet Gijs Hoen (49) vanuit zijn kantoor dat het elektriciteitskastje op het Amstelveld wordt aangereden. Gloort er licht aan de einder, of is het einde zoek?

Wat is er aan de hand?

“De Kerkstraat werd opnieuw ingericht. Waar het Amstelveld de Kerkstraat snijdt, zijn de betonnen paaltjes weggehaald, want die pasten niet in de nieuwe inrichting. Ook de bestrating op de kruising, de legpatronen van de stoepen, zijn nu verschillend, dat is best lelijk.”

Wat is er veranderd sinds de betonnen paaltjes weg zijn?

“De leveranciers rijden nu het Amstelveld op met hun vrachtwagens. Dat vinden ze fijn, want de losplaats is iets verderop. Ook heeft een aannemersbus eens een week bij ons voor de deur geparkeerd gestaan.”

Rijden ze opzettelijk tegen het elektriciteitskastje aan?

“Nee, maar de weg is daar schuin, die helt, en dan rollen vrachtwagens bij het wegrijden tegen dat kastje aan. Het kastje is een keer finaal uit de grond gereden. De nooddienst is er toen wel een houten kist omheen komen timmeren, maar sindsdien is het nog twee keer aangereden. Toen heb ik die kist zelf recht geduwd.”

De ironie wil dat het gammele kastje pal tegenover de piekfijne ingang van Stadsherstel staat, de entree van de Amstelkerk.

“Dat is juist, maar daar is het me niet om te doen. Ik ben bang dat als het nog eens uit de grond wordt gereden, de halve buurt zonder stroom komt te zitten.”

De gemeente doet niets?

“We hebben de buurtregisseur een aantal keren aangeschreven, Liander ook. Daar komt niet veel reactie op. Nu wordt gezegd dat er, ik citeer, ‘een voorziening’ komt. Dan denk ik: zet gewoon die paaltjes terug. En als je toch bezig bent, maak die legpatronen meteen netjes hetzelfde.”