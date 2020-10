Hier worden in Amsterdam de meeste flitsboetes uitgedeeld

Beeld ANP

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Ook in Amsterdam zijn flitspalen. Een berucht exemplaar staat op de S112 Wibautstraat in Oost. Goed voor 6856 flitsboetes. 5400 auto’s reden te hard, bijna 1500 door rood. Er is geen flitspaal in Amsterdam die meer auto’s flitste. De mast staat in de middenberm ter hoogte van huisnummer 220. Het huis en de mast hebben niets met elkaar te maken.

Er staat ook een vrij productieve flitspaal op de S114 Piet Heintunnel. Die paal flitste 6251 automobilisten, die bijna allemaal te hard reden. Op de S106, bij de afrit A10 richting Slotervaart (Nieuw-West), worden juist vooral auto’s geflitst die door rood rijden. Daar werden ruim 2.000 boetes uitgedeeld. Ook op de S100 Stadhouderskade en op de Amsteldijk rijden veel mensen door rood.

Verder: op de N247 Nieuwe Leeuwarderweg in Noord werden door flitspalen 3511 boetes uitgedeeld, op de S102 Basisweg in Nieuw-West 3442 en op de S114 West 2385.

Meer dan 2 miljoen overtredingen

Er is ook relatief goed nieuws: de meest doelgerichte flitspalen staan niet in Amsterdam. Neem de flitspaal aan de Prinses Beatrixlaan in Delft. Zestienduizend boetes. Daarna volgen flitspalen in Goedereede (14.772 boetes), Wateringen (13.957 boetes), Vreeland (12.863 boetes) en Waddinxveen (12.688 boetes).

In totaal zijn er van mei tot en met augustus 2.679.310 verkeersovertredingen gemaakt. Dat zijn er zo’n 300.000 minder dan in 2019. En weer meer dan in de eerste maanden van 2020. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de oproep van de overheid half maart om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege covid-19. Het werd daardoor een stuk rustiger op de weg.