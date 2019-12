Hier vier je dit jaar de kerstmis in Amsterdam

In de recent gerestaureerde Westerkerk kunnen geïnteresseerden vanaf 22.30 uur kerstliederen meezingen. Beeld Marijke Stroucken

1. De Duif (Centrum)

Voor de kleinsten is er dinsdagmiddag al een speciale kinderkerstviering in De Duif, waar ze kunnen luisteren naar het kerstverhaal van de geboorte van Jezus, bekende kerstliedjes kunnen zingen en chocolademelk kunnen drinken. Voor de minder jeugdigen onder ons gaat ’s avonds om 21.15 uur de deur open voor de traditionele kerstnachtviering, met als thema ‘En ons hart draaide om en hoorde’.

Locatie: Prinsengracht 756

Aanvang: 22.00 uur, de deuren gaan open om 21.15 uur

2. Jeruzalemkerk (West)

In de Jeruzalemkerk wordt kerst uitgebreid gevierd, met op kerstavond een feestelijke kerkdienst genaamd ‘Kaarsjes in de Baarsjes’. Dit is een jaarlijks terugkerende kerstnachtdienst waarbij honderden kaarsjes worden aangestoken. Verwacht een avond vol oude en nieuwe kerstliederen.

Locatie: Jan Maijenstraat 14

Aanvang: 20.00 uur

3. Obrechtkerk (Zuid)

De Obrechtkerk opent dinsdag om 18.30 uur de deuren voor een speciale kinderkerstviering, vol kerstliederen en een lichtprocessie waarbij het kindje Jezus in de kribbe wordt gelegd. Je mag zelfs verkleed gaan als schaap, herder, engel of koning, en na afloop is er chocola. Later die avond wordt de kerstnacht muzikaal ingeleid. De toegang is gratis.

Locatie: Jacob Obrechtstraat 30

Aanvang: 19.00 uur begint de kinderkerstviering, 23.00 uur de nachtmis

4. Hillsong (West)

De Hillsong is een lokale kerk, met locaties in Amsterdam, Rotterdam en Brussel. De kerk pakt het dit jaar groots aan in de Gashouder met ‘Christmas Eve Spectacular’ op de 24ste, met onder meer livemuziek. Kaartjes voor het evenement zijn 10 euro, het speciale kinderprogramma tot 6 jaar is gratis.

Locatie: Klönneplein 1

Aanvang: 18.00 uur, 20.00 uur en 21.30 uur

5. Maranatha Ministries (Zuid)

Ook de Maranatha Ministries pakt de herdenking van de geboorte van Jezus dit jaar groots aan, met een kerstmis in de RAI. Volgens de website wordt het een ‘bijzondere avond’, waar iedereen van harte welkom is. De toegang is gratis.

Locatie: Europaplein 22

Aanvang: 20.00 uur, de deuren gaan open om 19.00 uur

6. Oude Kerk (Centrum)

Al eeuwen komen mensen in de kerstnacht naar de Oude Kerk om kerstliederen te zingen, dus ook dit jaar gaan de deuren open. Iedereen is welkom en er zijn dekens beschikbaar, maar aangezien het gebouw geen verwarming heeft, wordt het aangeraden om een warme trui aan te trekken. ‘Kom, verwonder u en zing mee!’, valt er op de website te lezen.

Locatie: Oudekerksplein 17

Aanvang: 22.00 uur

7. Engelse Hervormde Kerk (Centrum)

In de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof staan dinsdag twee Engelstalige kerstvieringen op het programma. Om 17.30 uur is er een kerstdienst voor de hele familie, om 22.30 uur start de late dienst. De kerk raadt mensen wel aan om op tijd te komen, anders vis je misschien achter het net en heb je geen plekje meer.

Locatie: Begijnhof 48

Aanvang: 17.30 uur en 22.30 uur

8. Westerkerk (Centrum)

In de recent gerestaureerde Westerkerk kunnen geïnteresseerden vanaf 22.30 uur kerstliederen meezingen. Iedereen is welkom, maar de kerk adviseert wel om ruim op tijd te komen vanwege de enorme belangstelling. Tijdens het wachten buiten kun je genieten van carillonmuziek.

Locatie: Prinsengracht 281

Aanvang: 22.30 uur, de deuren gaan open om 22.00 uur

9. Hoop voor Noord (Noord)

Hoop voor Noord noemt zichzelf een ‘multiculturele kerk met activiteiten voor alle leeftijden’. Dinsdag kun je hier voor de kerstnachtdienst warme chocolademelk en glühwein drinken.

Locatie: Rode Kruisstraat 20

Aanvang: 21.30 uur

10. Oranjekerk (Zuid)

Ook de Oranjekerk organiseert dinsdag eerst een kinderkerstfeest met het kerstspel Wie is de echte ster?, en daarna een kerstnachtdienst met als thema ‘Wek mijn zachtheid weer’. Iedereen is welkom en na afloop wordt er warme chocolademelk geschonken.

Locatie: Tweede van der Helststraat 1-3

Aanvang: 18.30 uur begint het kinderkerstfeest, 21.00 uur de kerstnachtdienst