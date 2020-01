Hier mag je maar 30 km/uur, maar niemand houdt zich eraan

Dertig kilometer per uur zou de norm moeten worden in de hele stad. Wie gaat kijken op een aantal plekken waar die maximumsnelheid is ingevoerd, ziet dat het nog niet zo makkelijk is.

Dertig kilometer per uur over de Cruquiusweg: het voelt niet goed. Zo’n brede straat en dan zo langzaam rijden met je auto. De weg is kaarsrecht, er is overzicht te over en het asfalt is heerlijk soepel. Als je met deze snelheid even niet oplet, word je in­gehaald door brommers en e-­bikes. Zelfs een niet-ondersteunde racefietser zou sneller kunnen gaan over de straat die een belangrijke toegangsweg vormt voor bewoners van het Oostelijk Havengebied.

De Cruquiusweg is een van die straten in Amsterdam waarvan je je afvraagt waarom er een maximumsnelheid geldt van dertig kilometer per uur. Na enig zoek- en belwerk blijkt dat die beslissing is genomen in 2017: het had kennelijk te maken met geluids­hinder door langsrijdend verkeer.

Verminderde uitstoot

Dertig kilometer per uur: als het aan de gemeente ligt, wordt die snelheid de norm op vrijwel alle wegen binnen de Ring A10. Niet meer alleen in woonwijken dus, maar ook op de toegangs­wegen en de doorgaande routes. Vanwege de verkeersveiligheid, een verminderde uitstoot en omdat langzamer rijden zou kunnen leiden tot minder opstoppingen. Het moet allemaal nog blijken uit onderzoek dat zal worden ­verricht.

Geef je ogen de kost op de Cruquiusweg en je ziet dat er weliswaar een maximumsnelheid geldt van dertig kilometer per uur, maar dat niemand, echt niemand, zich daar iets van aantrekt. Auto na auto, motor na motor: allemaal rijden ze ten minste vijftig kilometer per uur langs de borden die aan het begin en het eind van de straat staan.

Wegversmallingen

Wat voor de Cruquiusweg geldt, geldt voor veel wegen in Amsterdam waar nu al een maximumsnelheid geldt van 30 kilometer. Het probleem zit ’m in de inrichting van de straten: ze zijn aangelegd voor een hogere snelheid. Alleen een bord neerplempen is allesbehalve een garantie voor naleving van de maximumsnelheid. Weginrichters weten dat, maar toch gaat het nog vaak fout.

Standaardvoorschriften voor de inrichting van 30 kilometerzones bestaan niet, maar in het algemeen geldt dat er allerlei snelheids­remmende maatregelen worden genomen: het aanleggen van wegversmallingen, drempels en obstakels bijvoorbeeld. Ook wordt voorrang niet geregeld met verkeerstekens: bestuurders van rechts hebben voorrang. Aan de Cruquiusweg liggen weliswaar parkeerplaatsen, maar meestal worden die nauwelijks gebruikt, wat weer uitnodigt tot gas geven.

Helemaal aan de andere kant van de stad gaat het ook mis. Op de Slotermeerlaan in Nieuw-West zijn niet al te lang geleden ook borden geplaatst met 30, maar de rest van de straat, die veel wordt gebruikt door forenzend verkeer, is onveranderd gebleven. Glad asfalt, terwijl klinkers de snelheid er wat meer uit zouden halen. Nauwelijks een drempel, nauwelijks een bocht.

De gevolgen zijn duidelijk: geen hond die zich hier aan de snelheid houdt. Vrijwel alle auto’s komen hard langs en nemen alleen gas terug bij de haakse bocht, ongeveer halverwege de laan.