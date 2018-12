Hier mag je in Amsterdam geen vuurwerk afsteken

De gemeente heeft zo'n 45 plekken aangewezen als vuurwerkvrije zones. Vanwege de aanwezige dieren mag daar niet geknald worden. Nieuw dit jaar is dat er rondom ziekenhuizen ook geen vuurwerk afgestoken mag worden. Mocht je toch vuurwerk afsteken in een van deze gebieden, riskeer je een boete van minimaal 100 euro.



Buurt

Bovendien krijgen Amsterdammers de mogelijkheid om zelf vuurwerkvrije zones in te stellen, in goed overleg met de buren. De gemeente helpt hierbij door het beschikbaar stellen van borden en posters, maar zal in deze gebieden niet handhaven. Er zijn tot nu toe 212 paketten verstrekt.



Voor de komende jaarwisseling houdt Amsterdam vast aan de geldende regels: vuurwerk afsteken mag tijdens de jaarwisseling vanaf 18.00 uur 's avonds tot 2.00 uur 's nachts - behalve dus in de vuurwerkvrije zones.



Net als vorig jaar is er dit jaar weer een grote vuurwerkshow op de Kop van Java. Het thema is Amsterdam Be Kind.



Vuurwerkzones

Vanaf komend jaar gaat de gemeente het omdraaien en vuurwerkzones instellen in plaats van vuurwerkvrije zones. Dan mag je nergens meer vuurwerk afsteken behalve in speciale gebieden die de gemeente gaat aanwijzen.



Deze maand is onderzocht of er draagvlak is om de wijk IJburg in Amsterdam-Oost, waar zo'n 25.000 mensen wonen, in 2019 als eerste gebied in de hoofdstad vuurwerkvrij te maken. De resultaten komen na de jaarwisseling.



Lees ook: Vuurwerk steeds minder welkom bij oud en nieuw en Vuurwerk vanaf volgend jaar alleen nog in speciale zones