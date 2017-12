Hier mag je in Amsterdam geen vuurwerk afsteken

De 47 gebieden rondom dierenasiels, kinderboerderijen en maneges staan op een lijst met zogeheten vuurwerkvrije zones. Op deze plekken wonen veel dieren en daarom moet het geknal binnen de perken blijven.



In december schaarde een meerderheid van de gemeenteraad zich achter een plan van Partij voor de Dieren-raadslid Johnas van Lammeren, om 'zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones' in het leven te roepen.



Ziekenhuizen

Van Lammeren ziet zelf het liefst dat er alleen nog op rustige plekken zoals het Havengebied en het NDSM-terrein geknald mag worden. Of het stadsbestuur hierin meegaat, moet volgend jaar blijken.



Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen gaf aan volgend jaar in elk geval vuurwerkvrije zones rond zieken- en verzorgingstehuizen in de stad te willen instellen.



Voor de komende jaarwisseling houdt Amsterdam vast aan de geldende regels: vuurwerk afsteken mag tijdens de jaarwisseling vanaf 18.00 uur 's avonds tot 2.00 uur 's nachts - behalve dus in de vuurwerkvrije zones zoals hieronder aangegeven op een kaart.



