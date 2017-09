Hier kunnen 300.000 nieuwe woningen worden gebouwd

Op de digitale kaart heeft de MRA, een samenwerkingsverband tussen Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland en een groot aantal gemeenten in de omgeving, alle gebieden in de regio aangemerkt die nog beschikbaar zijn voor bebouwing. De kaart is sinds donderdag openbaar, en kan de bouw van woningen in de regio bespoedigen.



De kaart toont in detail voor hoeveel lege plekken, weilanden en wijken er al plannen zijn, en ook hoe ver die gevorderd zijn. Dit is gebaseerd op cijfers van de gemeenten, die door de MRA zijn gevraagd extra goed te inventariseren welke plannen er lopen en welke locaties mogelijk bebouwd of herbestemd kunnen worden.



300.000 woningen

Dit resulteert in een potentiële hoeveelheid van iets minder dan 300.000 woningen die tot 2040 gerealiseerd kunnen worden. Hiervan zou de bouw van zo'n 116.000 woningen direct kunnen beginnen, andere locaties zijn momenteel nog in gebruik als bijvoorbeeld weiland of bedrijventerrein en vragen derhalve meer tijd om getransformeerd te worden in woongebied.



Locaties in Amsterdam zijn onder meer het spooremplacement rond de Dijksgracht, waar tussen 2029 en 2050 zo'n 100 woningen kunnen worden gerealiseerd. Ook de vergevorderde plannen in de Houthavens, het Westelijk Havengebied (HavenCity) en Oostenburg zijn op de kaart te zien.



