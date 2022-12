Hier kun je op 1 januari een (warme) nieuwjaarsduik nemen in en om Amsterdam

De een krijgt al griep bij het idee, voor de ander is het een onmisbaar eerste goede voornemen: de nieuwjaarsduik. In Amsterdam kun je op verschillende plekken terecht. En ja, ook in warm water.

1. Strand IJburg

De doorgaans drukst bezochte nieuwjaarsduik van Amsterdam vindt plaats op IJburg. Zij die de kou gaan trotseren, hoeven hun wekker niet vroeg te zetten: de eerste golf deelnemers gaat pas vanaf 14.00 uur te water. Écht koud is het niet (buiten zo’n 13 graden, het water rond de 5 graden), maar om iedereens veiligheid te waarborgen zijn de vrijwilligers van de Amsterdamse Reddingsbrigade op het strand aanwezig.

Deelname is gratis, aanmelden is wel verplicht.

2. Roeivereniging De Hoop aan de Weesperzijde

Het staat je natuurlijk vrij om zelfstandig de Amstel in te springen, maar wil je dat liever in gezelschap doen, dan kun je op nieuwjaarsdag terecht bij roei- en zeilvereniging De Hoop. Om 12.00 uur gaat de club open en om 13.00 uur gaan de eerste duikers het water in.

Een startbewijs koop je voor vijf euro – inclusief erwtensoep, warme chocomel en oliebollen.

3. Zandvoort

Na twee jaar corona-afwezigheid kun je ook op ‘Amsterdam Beach’ weer je heil vinden voor je eerste goede voornemen. Vanaf 12.00 uur klinkt er bij strandafgang 10 muziek, omstreeks 13.45 uur is er een gezamenlijke warming-up – belangrijk om veilig het water in te kunnen – en stipt 14.00 uur is het tijd voor de duik.

Opwarmen kan daarna met soep en gedans. En wie hier de Noordzee trotseert, krijgt ook een oorkonde.

4. Het Sloterstrand

Al maanden wordt door de organisatie van deze ‘Unoxmutsloze Nieuwjaarsduik’ reikhalzend uitgekeken naar 1 januari. Want ja, als je meedoet, kun je toch maar mooi zeggen: “Ik was erbij toen jullie de kater van oudjaar lagen uit te slapen.” Om 12.30 begint het voorprogramma bij het Sloterstrand en onder anderen Roberto de Zingende IJsman uit Bos en Lommer is aanwezig voor een portie muzikale warmte.

Iets voor 13.00 uur wordt er afgeteld om het water in te gaan. Achteraf is er in Hotel Buiten glühwein en snert (vega en halal).

5. Ouderkerk aan de Amstel

Strandpaviljoen Aan de Plas opent zijn deuren al om 10.00 uur en vanaf 11.30 uur mogen vijftig waterratten op deze plek de Ouderkerkerplas in rennen. Wil je dus verzekerd zijn van een plekje bij de enige nieuwjaarsduik van Ouderkerk, schrijf je dan op tijd in.

6. Sportclub David Lloyd

Wil je wél het water in, maar heb je geen zin in kou? Dan kun je vanaf 12.00 uur de hele dag bij deze sportclub op de Overtoom terecht. Ook niet-leden zijn welkom, want het nieuwjaarsvoornemen van David Lloyd is ‘een frisse start voor iedereen’. Wel even van te voren inschrijven.

Tips van de Reddingsbrigade Een nieuwjaarsduik is een feestje, maar je lichaam kan er wel van schrikken. Zo voorkom je volgens de Reddingsbrigade een zogenoemde ‘koudeschok’. 1. Doe alleen mee als je je fit voelt.

2. Zorg voor een goede warming-up en hou daarbij je kleding en schoenen zo lang mogelijk aan.

3. Bescherm jezelf tegen de kou door bijvoorbeeld een muts op te doen (via je hoofd verlies je veel warmte).

4. Ga niet te ver het water in – bij voorkeur niet zo ver dat je niet meer kunt staan.

5. Ga na je duik zo snel mogelijk het water weer uit.

6. Warm je zo snel mogelijk weer op. Alcohol werkt daarbij averechts – een koud lichaam in combinatie met alcoholgebruik kan onderkoeling veroorzaken.

