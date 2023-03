Hier komt in de Amsterdamse haven de fabriek voor waterstofpoeder

De opslagterminal van Zenith Energy waar een fabriek komt voor waterstofpoeder. Beeld ANP / Flip Franssen

De nieuwe fabriek komt op het terrein van het Amsterdamse benzineopslagbedrijf Zenith Energy aan de Australiëhaven. Voor de waterstof wordt groene stroom gebruikt van de drie windmolens op het terrein.

Voor de fabriek, die in 2026 klaar moet zijn, werkt Zenith samen met de van oorsprong Australische en tegenwoordig Israëlische waterstofspecialist Electriq. Dat presenteerde vorig jaar in Nederland al een zelfontwikkeld aggregaat dat draait op dit waterstofpoeder.

Vergeleken met elektrische aggregaten op batterijen heeft waterstof in poedervorm een hogere energiedichtheid. Als krachtbron is het compacter, legt Electriqtopman Baruch Halpert uit. Het aggregaat van Electriq kan worden bijgevuld, terwijl een grote batterij als die leeg is helemaal van de bouwplaats af moet.

Koffiecapsules

Het aggregaat met waterstofpoeder hoeft bovendien aan minder veiligheidsmaatregelen te voldoen dan bouwmaterieel op samengeperste of vloeibare waterstof, waar ingewikkelde vergunningsvoorwaarden aan vastzitten. “Dat maakt ons aggregaat veel flexibeler. Het is eigenlijk net als capsules in het koffiezetapparaat of de wasmachine.”

De fabriek vergt 50 miljoen euro aan investeringen, zegt Halpert. Er gaan 22 mensen werken. Daarmee denkt Electriq per jaar 500 ton aan waterstofpoeder te produceren.

Het waterstofpoeder, waarvoor groene waterstof wordt gebonden aan een drager van kalium- en boorverbindingen, is volgens Electriq vooral geschikt voor transport over korte afstand en plekken waar geen energienetwerk is. De verhitte stikstofdiscussie biedt kansen, redeneert Halpert, vooral omdat bouwprojecten sinds de Porthosuitspraak van eind vorig jaar afzonderlijk worden beoordeeld op hun stikstofuitstoot.

Toekomst

Electriq ziet ook wel andere toepassingen dan op de bouwplaats, maar dat is de plek waar deze techniek nu als geroepen komt, zegt Halpert. “We weten simpelweg nog niet waar we het zoal voor kunnen gebruiken. We staan nog helemaal aan het begin van de energietransitie. Dertig jaar geleden kon ook nog niemand je zeggen wat de internetbrowser ons ging brengen.”

Een ander tankopslagbedrijf in de haven, Evos, wil een vloeibare drager gebruiken om groene waterstof op grote schaal te importeren uit landen met veel wind- of zonne-energie. Anders dan het waterstofpoeder is dit vooral geschikt voor transport over lange afstand. Dat lijkt bij waterstofpoeder te duur, zegt Halpert.