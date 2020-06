Hier is het lerarentekort het grootst in Amsterdam

Beeld Laura van der Bijl

In deze wijken hebben basisscholen gemiddeld een lerarentekort van 20 procent of meer. Dit blijkt uit onderzoek van de gemeente Amsterdam op basis van data van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Ook in Slotervaart, Bos en Lommer en grote delen van Zuidoost zijn de ­tekorten groot, met gemiddeld 10 tot 20 procent. Slechts 14 procent van de scholen werkt met een volledige bezetting.

Uitvergrote verschillen

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat scholen die relatief veel leerlingen hebben met een onderwijsachterstand, ook vaak kampen met de grootste lerarentekorten.

De coronacrisis heeft de bestaande verschillen uitvergroot en zichtbaar gemaakt, zegt onderwijswethouder Marjolein Moorman. “Er zijn ongeveer 400 leraren te weinig in Amsterdam; dat betekent dat zo’n 10.000 kinderen geen vaste docent voor de klas hebben. En het erge is dat het niet gelijk verdeeld is: de tekorten zijn het grootst op de plekken waar leerlingen de hulp het meest kunnen gebruiken, omdat ze vanuit huis minder mee­krijgen.”

De urgentie om het lerarentekort aan te pakken is door de coronacrisis alleen maar toegenomen, zegt Moorman. “We krijgen meer inzicht in de achterstanden, de situatie bij kinderen thuis, en hoe belangrijk school voor veel kinderen is. Het afstands­onderwijs heeft niet voor elk kind goed uitgepakt. Op dit moment lukt het simpelweg niet alle scholen om weer vijf dagen open te gaan. Dit probleem speelt het meest op scholen met een ernstig lerarentekort. Zo wordt de segregatie in het onderwijs steeds groter.”

Goede begeleiding

Op de laatste peildatum in oktober 2019 had Amsterdam een gemiddeld lerarentekort van 12,8 procent. Moorman hoopt dit in 2023 te hebben teruggedrongen naar minder dan 5 procent. “Een van de belangrijkste succesfactoren voor het behouden van nieuwe docenten is goede begeleiding,” zegt Moorman. “Daarom is zo belangrijk om leraren op te leiden op scholen die daar tijd en ruimte voor hebben, en niet op scholen die al met tekorten kampen.”