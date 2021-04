Hier gaat het uitgaansleven heimelijk door. Kosten: 100 euro, inclusief test

Dat Nederland nog altijd in lockdown is, betekent niet dat er niet wordt gefeest. Op sommige plekken in Amsterdam gaat het uitgaansleven heimelijk door. Kosten: 100 euro, inclusief test.

“Deze hoef je gelukkig niet heel diep in je neus te stoppen,” zegt bezoeker Daniël (27) – muziekproducer – met een grote grijns op zijn gezicht. Hij is een van de zeven twintigers en dertigers die deze vrijdag om vijf uur ’s middags giechelend wattenstaafjes in de neus draaien, om zichzelf op corona te testen. Zelf weten ze ook niet precies wat er vanavond op het programma staat.

Het gezelschap volgt ginnegappend de instructies van Cas (23), vrijwilliger met sneakers en sweater van een Amsterdams merk, en wegwerphandschoentjes. Ze zitten rond een tafel op de eerste verdieping van een creatief bedrijf, ­uitkijkend op een werkplaats vol half afgebouwde kunstprojecten, met een enkeling achter een Macbook. Er staat een leeg bierblikje op tafel. Housebeats klinken uit een flat­screen.

Klokje rond open

Op de deur prijkt een uitgeprint A4’tje met daarop ‘testfaciliteit’. Een slingergordijn verklapt dat er iets feestelijks te wachten staat. Alle aanwezigen hebben enkele dagen eerder een sms gekregen met het verzoek een afspraak te maken voor de sneltest. Kosten: 100 euro. Het wekelijkse ‘loungecafé’ in een loods in Amsterdam is op uitnodiging, en voorbehouden aan zo’n dertig man.

De horeca moet sinds oktober 2020 de deuren gesloten houden. Toch zijn er meerdere (gelegenheids)cafés die in het geheim publiek ontvangen, zo blijkt uit een inventarisatie. Met gesloten luiken of dichte gordijnen wordt de reuring verhuld voor de buitenwereld, andere (geïmproviseerde) kroegen zijn überhaupt niet zichtbaar vanaf de straat. Zo is er randje Amsterdam een café met afgedekte ­ramen dat bijna klokje rond open is. Bier kost 1,50 en er mag worden geblowd. Wat meer naar de binnenstad toe zit, verstopt tussen andere gebouwen op een hoge verdieping, een lunchroom die overdag gasten ontvangt. En ’s avonds laat is bij een ­populair café randje Centrum vanachter een rolluik een beat en geroezemoes te horen. Volgens buurtbewoners is het café voor vaste klanten gewoon open.

Ontspannen kletsend wacht iedereen tot het streepje bij de C verschijnt, het teken van een negatieve uitslag. “Jullie zijn zo’n beetje de laatsten,” zegt Cas. “Afgelopen uur heb ik al 24 man getest. Niemand was positief.”

Kletsen, roken en lachen

Een jonge vrouw op hakken, felrode jas, haalt het gezelschap op en begeleidt ze in twee minuten over het bedrijventerrein naar de loods, uit het zicht van de doorgaande weg.

Billy (31) – knotje in het haar, oorbel – spreidt glimlachend zijn armen van achter de welkomstbalie als de mensen binnenlopen. Hij vinkt de gastenlijst af en neemt van een enkeling die nog niet had betaald honderd euro aan. “Welkom! Kluisjes vind je aan je linkerzijde. Cocktails worden in vijf rondes geserveerd en er zijn meerdere gangen eten. Fris en bier mag je zelf pakken. Uiteraard liever geen filmpjes en foto’s maken voor je socials. We stoppen voor de avondklok. Voor nu: heel veel plezier!”

Rookmachines verduisteren de poort naar de grote zaal, bekleed met tapijten, kunstwerkjes en een grote discobol. De dj zit op een grote bank op een podium achter de draaitafels. Een handvol tafeltjes staat opgesteld met kleurige banken en stoelen waar mensen aan hun cocktails nippen. De sfeer is uitgelaten, mensen kletsen, roken en lachen.

Roaring twenties

“Ik noem wat we hier doen een speakeasy,” zegt organisator Luuk (44) – niet zijn echte naam, net als de meeste mensen die meewerken aan in dit artikel blijft hij liever anoniem. “Een verwijzing naar de illegale drink­lokalen tijdens de drooglegging in de roaring twenties, waar mensen niet te hard mochten praten. Soms ­zaten ze zelfs verstopt achter een wasserette. Die behoefte om samen te komen is er nu ook.”

Luuk weet niet welke boete hij riskeert. “Maar ik maak me niet druk. We zijn voorzichtig. En al het geld dat binnenkomt gaat in een gezamenlijke pot. We sparen ervoor.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Beeld Getty Images/iStockphoto

Luxe drankjes

De politie kan op grond van geluidshinder ­binnenkomen. Vervolgens kunnen mensen worden beboet voor het overtreden van de 1,5 meterregel of voor het alcoholverbod na acht uur ’s avonds. Een boete van 95 euro. Met een negatieve test­uitslag ontloop je zo’n boete niet. De organisator van een feest kan een proces-verbaal krijgen en vervolgens een boete die, afhankelijk van de grootte van het feest en het risico op besmettingen, kan oplopen tot 4350,- euro.

De handhaving in de horeca doet de gemeente, maar een woordvoerder laat weten dat er geen boetes worden uitgedeeld aan horeca. “Ze hebben het al moeilijk genoeg. En over het algemeen blijken waarschuwingen voldoende effectief.” 114 horecabedrijven kregen sinds het ingaan van de Coronawet in december een schriftelijke of mondelinge waarschuwing. Zes horecabedrijven kregen uiteindelijk ook een ­zogeheten ‘last onder bestuursdwang’, waarbij ze een week dicht moesten, en dus ook eventuele takeaway-inkomsten misliepen.

Exotisch fruit

Barman Tomas (28), die ooit een internationale cocktailcompetitie won, is vanavond niet bezig met boetes en staat met verve de tientallen cocktailglazen te versieren. Aan zijn zijde heeft hij drie stralende vrouwen in lange witte jassen die de luxe drankjes presenteren en serveren. Tim (31) – hoed, bril, lang haar, open overhemd met een wit hemd eronder – hoort met open mond aan wat voor exotisch fruit er in zijn drankje zit. Ryan (44) laat zich naast Tim in de bank zakken en schuift als grap dicht tegen hem aan. Hij geeft hem een hand. “Moet kunnen toch? We zijn ten slotte getest!”

Volgens Tim – zelf festivalprogrammeur – zijn evenementen zoals deze ‘heel belangrijk’. “We moeten met elkaar naar een nieuwe realiteit, zeker in de evenementenbranche. Daar ­horen dit soort initiatieven bij. Ik was enkele ­weken geleden nog op het fieldlab Back to Live. Heerlijk om weer tussen andere mensen te staan hossen.”

Hij is zich bewust van de gevaren van corona, zegt hij. “Ik wil mijn moeder natuurlijk niet aansteken. Maar hier loop je minder risico dan in de supermarkt. Iedereen is getest.” Daniël vindt dat het coronabeleid te veel is gemaakt vanuit het perspectief van 50-plussers. “Ik zie om me heen jongeren die mentaal hard achteruit gaan aan burn-outs, depressies of hun heil gaan zoeken in drugs. Ze worden egocentrisch genoemd, terwijl jongeren de grootste offers brengen in hun persoonlijke leven.”

Prima verantwoord

Kaja (43) maakt zich ondertussen op om met haar jazzgitarist het podium op te gaan. “Ik werd vanmiddag pas gevraagd of ik wilde optreden. Dus we konden helemaal niet repeteren. Maar ik heb meteen ja gezegd. Als artiest leef je toch om het podium op te gaan en interactie te hebben met het publiek. Eindelijk kan het weer!”

Ook oud-clubeigenaar Jerry (47) had deze avond even nodig. “Ik ben uit Utrecht gekomen. Ik ben wel klaar met het thuis­zitten, niemand zien vreet aan je welzijn. En ik vind dit prima verantwoord. Niemand hier heeft zoiets van ‘fuck de regels’. Over dit concept is nagedacht.”

Glitterjurk

Een saxofonist begeleidt een danseres in glitterjurk die een act opvoert met lichtgevende hoepels. Luuk kijkt tevreden rond. “Ik doe dit niet voor het geld,” zegt hij. “Sinds de jaren negentig ben ik al bezig met mensen verbinden en events organiseren. Ik wil mensen gewoon een veilige plek bieden om te chillen, te praten en mensen van buiten hun eigen bubbel te ­ontmoeten. De overheid had al lang sneltests kunnen uitdelen, en veel eerder kunnen beginnen met testfestivals. Wij zijn gewoon de schapen die als eerste over de dam zijn.”

Ondertussen vraagt een gerenommeerde dj aan Luuk of hij nog ‘negen vriendinnen’ mag binnenlaten. Dat mag. Maar ze moeten wel eerst door de teststraat. De dj gaat zelf ook nog achter de draaitafels staan. Als de avondklok passeert is het feest nog in volle gang.

De namen in dit artikel zijn wegens privacyredenen gefingeerd. De namen zijn bij de redactie bekend.