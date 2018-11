Hier gaan alle patiënten van MC Slotervaart naartoe

Er zijn nog circa negenduizend patiënten die tot eind 2019 een afspraak in de agenda van MC Slotervaart hebben staan. Zij krijgen rond het weekend te horen welk ziekenhuis hun behandeling overneemt.



Het staat ze overigens vrij om een ander ziekenhuis te kiezen. Patiënten van MC Slotervaart die de afgelopen weken al door hun specialist of huisarts naar een ziekenhuis zijn verwezen, blijven daar in behandeling.



Geriatrie

Het MC Slotervaart blijft open totdat alle patiënten in andere ziekenhuizen zijn ondergebracht. Dat proces, waarbij de patiënten verdeeld moeten worden over alle ziekenhuizen, is al meteen na het faillissement ingezet, maar het is een enorme, complexe logistieke operatie, waarbinnen veel belangen spelen. De onderhandelingen hierover duurden veel langer dan verwacht.



Maandag werd al bekend dat het complete team van Geriatrie (Ouderengeneeskunde), 46 man sterk, naar OLVG West gaat, dit tot grote vreugde van de Huisartsenkring en de wethouders Marjolein Moorman en Simone Kukenheim.



De vakgroep is gespecialiseerd in de behandeling van kwetsbare migrantenouderen, en is daarin uniek. Het team gaat per 1 december over.



Het OLVG heeft het veel drukker sinds het faillissement van MC Slotervaart werd afgekondigd. Op de spoedeisende hulp is de toeloop met twintig procent toegenomen, zei de voorzitter van bestuur van het OLVG, Maurice van den Bosch, eerder deze week. Op de afdelingen algemene interne geneeskunde, oncologie en longziekten komt twintig procent meer aanvragen.