Hielp Amstelveense registeraccountant Noffel bij witwassen? ‘Ja broer, zij maken het legaal’

Naoufal F., ‘Noffel’ (40) geldt als een niets ontziende moordmakelaar die liquidaties leverde op bestelling. Hij was een spil in een van de ­Amsterdamse partijen die een bloedige onder­wereldoorlog uitvochten. Hij zit inmiddels een levenslange celstraf uit voor het aansturen van een liquidatie in Almere en de mislukte poging een Amsterdamse crimineel te liquideren in Diemen, die met veel geluk overleefde in 2015.

Zijn misdaadpartner Muhammed S. (31) uit Amstelveen kreeg 13 jaar en 5 maanden cel voor drugsimport via vissers uit Urk en staat momenteel samen met onder anderen Naoufal F. weer centraal in een onderzoek naar fataal geweld in 2016.

In de uitvoerige onderzoeken Tandem I, ­Tandem II en Tandem III naar Naoufal F. en diens entourage stuitte de recherche ook op versleutelde, maar inmiddels leesbare onderlinge PGP-berichten (Pretty Good Privacy) die leken te wijzen op contacten van Muhammed S. met helpers in de bovenwereld. Dat leidde tot het onderzoek onder codenaam Tandem IV, ook wel Tandem Financieel genoemd.

In dat forse witwasonderzoek bleek dat de zware criminelen manieren zochten om hun contante geld via de bank te kunnen overmaken, zonder voor de bank op te vallen. Dat girale geld werd gebruikt om in de bovenwereld ­bijvoorbeeld een advocaat te betalen of een in ­beslag genomen auto terug te krijgen van het Centraal Justitieel Incassobureau.

En zo kwamen de neven R.K. (32) en A.K. (41) en hun oom, de Amstelveense registeraccountant R.C. (50), in beeld.

Gesjoemel met facturen

Naoufal F. vraagt in een bericht aan Muhammed S. bijvoorbeeld of die iemand kent die 15.000 euro kan storten naar een advocaat. ‘Dan geef ik hem contact’ (het OM leest: contant).

Muhammed S, antwoordt: ‘Ja broer dat moet wel lukken! Ze vragen wel 10 procent witwaskosten! Zijn hindoestanen bro!’ Als ‘Noffel’ laat weten 10 procent te gortig te vinden, antwoordt Muhammed S.: ‘Ja broer ik ga even me die hindoestanen praten om te drukken naar 5 procent zij moeten facturen maken etc. om het wit te maken!’

De advocaat krijgt kort daarna twee keer 15.000 euro overgemaakt via een consultancybedrijf van een van de neven. Op de dag van de eerste storting heeft registeraccountant R.C. eerst 18.150 euro overgemaakt naar dat bedrijf van die neef. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de witwassers het geld van de criminelen steeds gewit via valse facturen, bijvoorbeeld voor werk zoals ‘financiële ondersteuning’ (van een neef aan de registeraccountant) dat nooit is uitgevoerd. Ook is sprake van bijvoorbeeld de verkoop van een partij aanstekers die de oom zou hebben geïmporteerd.

Volgens justitie is evident sprake van ‘gesjoemel’ rond aanzienlijke bedragen, soms via ‘een foute bv’ en zijn de verklaringen van de verdachten ongeloofwaardig. “Het is dat dit een ­serieuze zaak is, anders zou je er om kunnen ­lachen,” zei de officier van justitie vorige week tijdens de behandeling over een van de verklaringen van een neef over de werkafspraken met zijn oom.

Vertrouwensfunctie

Muhammed S. was op papier ook enige tijd bij een bedrijf van een van de neven in dienst als ‘klantconsultant’, maar ook zijn contract was volgens justitie nep. Een bedrijf van dezelfde neef kocht een appartement in Amstelveen voor Muhammed S. en verkocht het op papier aan een vennootschap op naam van S.’ moeder. De veroordeelde crimineel is de werkelijke koper, stelt justitie.

Behalve van valsheid in geschrifte is in Tandem IV volgens justitie sprake van ‘witwassen pur sang’. Dat past bij de belofte van Muhammed S. aan een andere crimineel uit de groep dat ‘de Hindi’ het ‘legaal maken’. De neven ­ontvingen volgens justitie ‘omvangrijke onverklaarbare stortingen’ op hun rekeningen.

In totaal hebben de oom en de neven volgens justitie respectievelijk 400.090 euro, 665.032 euro en 354.671 euro voor de criminelen wit­gewassen. Allemaal moeten ze in de visie van justitie anderhalf jaar de cel in. Voor oom R.C. vraagt de aanklager ook een beroepsverbod waardoor hij een jaar geen registeraccountant kan zijn, ‘een van de allerbelangrijkste vertrouwensfuncties in onze samenleving’.

Dat de drie ‘het zeer zware criminele milieu ­faciliteerden’ moeten de rechters zwaar wegen, vindt de officier van justitie.

De verdachten ontkennen.