Hevige waterschade en instortingsgevaar bij Mediamatic door gesprongen waterleiding: ‘Je zakt tot je knieën in de vloer’

Er is een enorm zinkgat naast de deur van Mediamatic ontstaan. Beeld Marcel Sturing

Directeur Willem Velthoven werd woensdagochtend om kwart over acht uit zijn bed gebeld door Waternet. Dat hij maar gauw naar Mediamatic moest komen. Aangekomen bij de cultuurinstelling aan de Dijksgracht, vlak bij het Centraal Station, trof hij een ravage aan. “De hele straat was weggespoeld. Al het zand en de stenen lagen binnen in ons gebouw.”

De boosdoener blijkt een gesprongen hoofdwaterleiding die onder de straat ernaast loopt. Een buis zo groot ‘dat je er gemakkelijk doorheen kan kruipen’, aldus Velthoven. De druk die vrijkwam toen de leiding sprong, sloeg een zinkgat in de straat. Ondergronds is het water onder het gebouw doorgelopen, waardoor instortingsgevaar is ontstaan.

Verzakking

Binnen in het gebouw is volgens Velthoven de grond flink verzakt, waardoor je op veel plekken ‘tot je knieën in de vloer kunt zakken’. “De hele bestrating drijft nu. Het voelt een beetje alsof je op ijsschotsen loopt.”

Hoe groot de schade precies is, is volgens de directeur nog niet te zeggen. Momenteel is het niet veilig om het gebouw te betreden. De evenementen die deze week gepland stonden, waaronder een tentoonstelling en twee hondendiners, worden verplaatst.

Toch heeft Velthoven de ambitie om volgende week alweer gedeeltelijk open te gaan. “We gaan waar mogelijk met spoed repareren, zodat enkele evenementen volgende week wel door kunnen gaan.”

Later op de woensdagmiddag is er veel water vanuit het zinkgat omhoog gekomen. Beeld Sander

