‘Hevig zakelijk conflict reden beschietingen restaurant Sham Oost’

Enkele van de kogelinslagen in ruiten van Sham Oost. Beeld ANP

Dat heeft Al-Azhar via zijn advocaat vrijdag aan de gemeente laten weten, nadat hem was gemeld dat de burgemeester voornemens was zijn zaak te laten dichttimmeren om de openbare orde te herstellen. Hij heeft gezegd nieuw geweld te vrezen.

De gemeente plaatst zaterdag een mobiele camera bij het gesloten restaurant om eventueel nieuw geweld te kunnen registreren en de bezorgde omwonenden enigszins gerust te stellen.

De oprichter van het restaurant, in februari 2017 begonnen in de Warmoesstraat, is al sinds het voorjaar van 2018 in een hevige ruzie verwikkeld met zijn voormalige zakenrelaties.

Schoten op de deur

Na een verbouwing van acht maanden had Al-Azhar Sham Oost op 23 maart jongstleden geopend aan de Borneosteiger 1 – vanwege de coronacrisis alleen voor afhaalmaaltijden – waarna de zaak doelwit was van liefst vier incidenten in één week.

Vorige week zaterdag schoot een onbekende twee keer op de deur van het restaurant.

In de nacht van woensdag op donderdag werd even voor twee uur geprobeerd in te breken in het pand.

In de vroege ochtend van vrijdag werd een tweede keer op de deur van Sham Oost geschoten en in de nacht van vrijdag op zaterdag was het opnieuw raak. Kogels vlogen door de ruiten.

Drama

Eigenaar Al-Azhar sprak na de eerste twee beschietingen van ‘een drama’.

Sinds zaterdagmorgen mag niemand het pand nog betreden zonder toestemming van de burgemeester. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd. In de visie van de burgemeester is de veiligheid van omwonenden en eventuele voorbijgangers ernstig in gevaar gebracht en buren hebben gezegd onrustig en angstig te zijn, schrijft ze in het sluitingsbevel.

De recherche doet volop onderzoek naar de achtergrond van het geweld en moet daarvoor volgens Halsema rustig de tijd krijgen.