Hevig bloedende man stapt restaurant Rozengracht binnen

De Rozengracht. Beeld Het Parool

De eigenaar van het eethuis keek vreemd op toen er ineens een bebloede man zijn zaak binnenstapte, en naar de wc wilde gaan. Niets daarvan, dacht hij, en belde de politie.

Hij vermoedde dat de man was neergeschoten, omdat hij erg veel bloed verloor. Toen de politie ter plekke was, bleek dat hij was neergestoken: hij had meerdere snij- en steekwonden. Daarop bracht een ambulance hem naar het ziekenhuis.

De eigenaar van het eethuis zegt dat het om een vechtpartij ging bij de bovenburen. De man kwam de woning uit en liep daarna het restaurant binnen.

De politie kan dat niet bevestigen. Ze weten op dit moment nog niet wat er is gebeurd. Wat niet helpt, is dat de man nauwelijks Nederlands of Engels spreekt.