Hetero's denken positiever over acceptatie dan homo's

Je mag homo zijn, zolang je niet te vrouwelijk bent

Schijntolerantie

"Iedereen zegt wel dat homo's geaccepteerd worden, maar de realiteit is regelmatig anders. Je mag homo zijn, zolang je niet te vrouwelijk bent, zolang ze van me afblijven, et cetera. Het is eigenlijk schijntolerantie," zegt een van de deelnemers in een toelichting.



Aanleiding voor het onderzoek is de jaarlijkse Canal Parade die zaterdag in de Amsterdamse grachten wordt gehouden.



Lees ook: 'Coming-out duurt het hele leven' en 'Als ik verliefd ben, wil ik niet hoeven nadenken'