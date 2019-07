Heterdaadjes sisverbod blijven onbestraft

Overlast door straatintimidatie blijft groot: 80 procent van jonge vrouwen heeft er­mee te maken. Ondanks het sisverbod mag de politie in Amsterdam alleen waarschuwen.

Drie mannen die vorige maand op heterdaad betrapt zijn vanwege seksuele intimidatie van agentes in burger bij de Sloterplas, komen er zonder straf vanaf. Zij zijn aangehouden op basis van het nieuwe verbod op straatintimidatie, maar vervolging blijkt niet mogelijk omdat het betreffende artikel nog niet is ingevoerd, schrijft burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad. Momenteel geldt de waarschuwingsperiode.

Een groot deel van de Amsterdammers heeft last van seksuele intimidatie, blijkt uit nieuw onderzoek van gemeentelijk bureau OIS. Van de 3518 ondervraagden (vrouwen én mannen) geeft 41 procent aan de afgelopen 12 maanden een keer of vaker te zijn geconfronteerd met straatintimidatie.

Vrouwen hebben, hoewel er sprake is van een daling sinds 2016, het meest te maken met straatintimidatie: 51 procent. Vooral jongere vrouwen worden getroffen: 81 procent van de 15- tot 35-jarigen. Het aandeel mannen dat in 2018 geconfronteerd werd met straatintimidatie, is stabiel (30 procent).

Onzedelijke voorstellen

Evenals de voorgaande jaren zijn de meest voorkomende vormen van straatintimidatie ten aanzien van vrouwen nafluiten (34 procent), nasissen of naroepen met seksuele of beledigende opmerkingen (25 procent voor beide vormen). Voor mannen is dat net als in 2017 het nageroepen worden met beledigende opmerkingen (25 procent).

Hoewel de incidenten in een groot deel van de stad plaatsvinden, komen ze vaker voor op de drukke plekken in de stad. De omgeving van het Centraal Station, het Leidseplein en de Burgwallen spannen de kroon. Buiten het Centrum zijn dat plekken in Bijlmer Centrum en in de buurt Jan Evertsenstraat/Mercatorplein.

Een van de plekken waar het nafluiten of nasissen van jonge vrouwen vaak voorkomt, is rond de Sloterplas, een populaire plek om hard te lopen. Met lokagentes heeft de politie hier in juni tegen opgetreden. Drie mannen zijn aangehouden nadat zij vrouwelijke agenten in burger onzedelijke voorstellen hadden gedaan en op een hinderlijke manier hadden gevolgd.

Maar justitie heeft de processen-verbaal van de drie ‘heterdaadjes’ afgekeurd en ingetrokken, omdat het verbod op straatintimidatie nog niet in de plaatselijke regelgeving (APV) is opgenomen. Daardoor ontlopen de mannen een boete van 190 euro en blijft hun gedrag onbestraft. Volgens de gemeente had de politie ze alleen een waarschuwing moeten geven.

Campagne uitgesteld

Dit voorjaar besloten Halsema, de politieleiding en de hoofdofficier van justitie om het nieuwe verbodsartikel tegen straatintimidatie voorlopig niet door te voeren. De handhaving zou te moeilijk zijn en bovendien liep er een hoger beroep tegen vergelijkbare veroordelingen bij het hof in Den Haag, waarvan zij de uitspraak wilden afwachten.

Een campagne tegen straatintimidatie is uitgesteld. Volgens een zegsman van Halsema wil de burgemeester de campagne veel breder opzetten, ook met aandacht voor andere vormen van intimidatie van jonge vrouwen zoals online.