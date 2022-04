Het zijn maar poppetjes, maar wel belangrijke poppetjes die over de toekomst van de stad gaan

Echt enerverend was de raad deze week niet. Weinig onderwerpen op de agenda, weinig om te bespreken. Tekenend was wel dat Denk het voor elkaar kreeg alle spreektijd op te maken, terwijl Volt nog geen enkele minuut had gebruikt. Lijsttrekker Juliet Broersen en nummer twee Itay Garmy waren vooral driftig bezig met het maken van aantekeningen.

De lege agenda komt door de coalitieonderhandelingen die PvdA, GroenLinks en D66 voeren. Vooralsnog is het de grote vraag waarop de partijen gaan bezuinigen. Over wethouders wordt nog niet gesproken, zeggen ze, maar achter de coulissen speelt van alles.

In de vorige collegeperiode zaten naast burgemeester Halsema acht wethouders die de stad bestuurden. Gezien het vele werk in Amsterdam liggen negen wethouders nu voor de hand, waardoor elke partij drie bestuurders mag leveren.

Bij de PvdA lijkt de puzzel het makkelijkst gelegd. Marjolein Moorman is een zekerheid. Nummer twee Sofyan Mbarki zal ook zijn kans krijgen. De derde wethouder is moeilijker voorspelbaar. Gaat Egbert de Vries door?

Bij zijn aanstelling twee jaar geleden oogde de huidige verkeerswethouder wat stroef, maar inmiddels beantwoordt hij vragen van de raad met veel humor (een belangrijke eigenschap om een zeker gezag uit te stralen), hij ligt goed binnen het college en bovendien wil hijzelf graag door. Als oud-directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties kan hij zomaar de nieuwe woonwethouder worden.

In zijn nadeel spreekt dat de wethoudersequipe moet verfrissen. Minder wethouders die verwrongen zijn met de Stopera, maar nieuwelingen die met een andere blik kijken naar de bestuurscultuur. De Vries slachtofferen voor nieuw PvdA-elan zou daarom niet gek zijn.

Bij GroenLinks is ook verfrissing nodig. Rutger Groot Wassink is zeker van zijn wethouderschap. Touria Meliani en Marieke van Doorninck willen allebei door, maar met name het imago van laatstgenoemde is beschadigd en het is de vraag of de duurzaamhedswethouder het nog kan herstellen. Een lastig dilemma voor Groot Wassink: inhoudelijk zal hij de lijn van Van Doorninck altijd gesteund hebben, maar politiek kan hard zijn.

Meliani wil graag door als cultuurwethouder. Na een moeilijk eerste anderhalf jaar heeft ze zich in coronatijd ontpopt tot het gezicht dat opkomt voor de kunst en wordt ze door de hele cultuursector geprezen. Maar concurrentie voor deze portefeuille kan komen vanuit D66.

De partij zal zeker partijleider Reinier van Dantzig leveren. Hij zegt al twee jaar wethouder Wonen te willen worden, alleen moet het nog blijken of de PvdA hem die portefeuille gunt. De tweede wethouder van D66 lijkt Melanie van der Horst te worden, nu stadsdeelbestuurder van West.

Over de derde D66-wethouder gaan in de wandelgangen geruchten. Schijnbaar zou een prominente D66’er met een verleden bij de publieke omroep hebben gesolliciteerd – en Shula Rijxman is sinds haar vertrek als NPO-baas beschikbaar. Wordt zij de cultuurwethouder die het Amsterdamse college gaat voorzien van nieuw elan?

Het zijn maar poppetjes, maar wel belangrijke poppetjes die over de toekomst van de stad gaan. Over anderhalve maand weten we meer. Hopelijk is tegen die tijd Volt volledig ingelezen, zodat het mee kan doen aan het debat om zijn controlerende taak uit te voeren.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.