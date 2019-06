Het zal voorlopig klachten blijven regenen over festivals

Zeer warm weer verstoort de balans tussen festivalgenot en aanvaardbare overlast. Waar kwam de herrie achter die bijna achthonderd klachten precies vandaan en wat valt ertegen te doen?

1. Waar is alle commotie om te doen?

Het paasweekend waren er twee grote evenementen: festival DGTL op het NDSM-terrein en indoorfeest Awakenings in de Gashouder. Waar de gemeente doorgaans tien klachten om een evenement al uitzonderlijk hoog vindt, bleek donderdag dat er op zaterdag en zondag 21 en 22 april 778 klachten over geluidsoverlast binnenkwamen: 332 meldingen gingen expliciet over Awakenings en 405 over DGTL.

2. Stond de muziek dan gewoon te hard?

Nee, uit onderzoek van de gemeente en uit gegevens van de festivalorganisatoren blijkt dat de geluidsnormen niet zijn overschreden. Sterker nog: tijdens DGTL op de NDSM-werf is vanwege de stortvloed aan klachten het geluids­niveau naar 75 dB(C) verlaagd, terwijl het festival de toegestane 80 niet heeft overschreden.

Jasper Goossen, mede-eigenaar van organisator Apenkooi Events, vindt dat niet meer dan logisch. “We zijn als festivalorganisatoren niet bezig zoveel mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken. We willen in 2030 namelijk ook nog feesten kunnen organiseren. Dat betekent dat je soms gewoon meewerkt, ondanks dat cijfertje in de vergunning.”

3. Hoe weet de gemeente zo zeker of de geluidsoverlast van Awakenings of DGTL komt?

Bij telefonische klachten wordt doorgevraagd waar het geluid vandaan komt, wat de oorzaak volgens de beller is, hoe lang het al duurt en of het vaker voorkomt. De gemeentelijke woordvoerder: “In sommige gevallen wordt door de klagers de naam van een evenement of locatie genoemd, in andere gevallen slechts de richting waar het geluid vandaan komt. In de praktijk blijkt dat klagers zich soms vergissen in de bron van het geluid.”

4. Dus het kan ook zo zijn dat bepaalde klachten niets met het ene festival te maken heeft?

Dat is mogelijk, geeft de gemeente toe. Gezien de tijdstippen van de klachten – tussen 18.00 uur en middernacht, met een piek rond 22.00 uur – hebben veel aan Awakenings toegeschreven klachten vermoedelijk eerder DGTL als bron; Awakenings begint later, en gaat ook ’s nachts door.

“Het heeft ook te maken met de naams­bekendheid,” zegt organisator van Awakenings Natasja Veenboer. “We organiseren het feest al sinds 1993, we flyeren in de buurt en hebben ook een eigen klachtenlijn.” Daar is slechts acht keer geklaagd, waarvan de helft op tijden dat het evenement niet aan de gang was. “Mensen horen iets en associëren dat met wat ze kennen. In dit geval ons festival. Ik ben niet van het wijzen, maar de overlast in april kwam van elders.”

5. Deugt het evenementenbeleid van de gemeente dan niet?

Dat is wat kort door de bocht. Het hele evenementenbeleid zoekt naar balans: enerzijds voor de bezoekers en anderzijds voor de omwonenden. De geluidsnormen zijn bepaald voor normale omstandigheden, aldus de gemeente. Er is geen rekening gehouden met het effect van de maximale hoeveelheid geluid bij extreme weersomstandigheden zoals in het paasweekend van afgelopen april.

6. Wat heeft het weer met geluidsoverlast te maken?

“Geluid kan overwaaien,” zegt hoogleraar windenergie Gerard van Bussel. “En op warme zomeravonden met weinig wind kan de opbouw van de atmosfeer ’s avonds veranderen.” Dat gebeurde er tijdens het inmiddels beruchte paasweekend. “De onderste laag van de atmosfeer was nog warm en stond bijna stil, terwijl het daarboven kouder was en juist woei. Die deken van koude lucht kaatste het geluid terug, waardoor verder droeg.” Van Bussel noemt dit overmacht. “Je kunt er niets tegen doen zolang je het weer niet kunt beïnvloeden.”

Het zat DGTL extra tegen omdat dit festival naast het IJ plaatsvond. Volgens Van Bussel zijn grasvlaktes of struiken beter voor demping. Die vangen geluid op, terwijl vlak water muziek weerkaatst.

7. Moeten inwoners en organisatoren voortaan vrezen voor mooi weer tijdens festivals?

Er is nu nog geen oplossing voor de invloed van weersomstandigheden die het geluid versterken. Eind dit jaar wordt het festivalbeleid geëvalueerd. Of het beleid straks ook rekening houdt met de meteorologische omstandigheden moet daarna duidelijk worden.