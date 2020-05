Het Zagertje is na een half jaar terug in het Leidsebosje

Het Zagertje. Beeld Carly Wollaert

Het was in oktober vorig jaar een vrij treurig beeld: de verloren houtsnippers op de grond, erboven een duidelijk litteken op de stam van de boom, een plataan. De tak waarop Het Zagertje al dertig jaar stond was plots afgezaagd, en ook het iconische ijzeren beeldje was verdwenen.

Al snel bleek dat het beeld in goede handen was: Het Zagertje was licht beschadigd en terug bij de anonieme maker voor een opknapbeurt. Hij had vooral een poetsbeurt nodig, om roestplekken weg te halen.

De maker heeft nu, een half jaar later, besloten het beeldje terug te plaatsen in zijn oude buurt. De noeste arbeider prijkt sinds vrijdagochtend op een andere tak in het Leidsebosje, waar hij eerder al dertig jaar vertoefde.

Anoniem

Het Zagertje, ook wel Houtzagertje of Boom­zagertje genoemd, werd geplaatst in de nacht van 30 januari 1989. Nog steeds weet niemand, behalve de gemeente, door wie.

Eerder verloor hij zijn alpinopet en hing er een tijdje een bordje om zijn nek met de tekst: ‘Wie heeft mijn pet?’ Het hoofddeksel kwam gelukkig terug. En ook het zaagje van Het Zagertje schijnt een keer gebroken te zijn. Het werd toen vervangen en weer wist niemand door wie.

In het begin van deze eeuw, zo’n vijftien jaar geleden, verklaarde de gemeente dat ‘inmiddels bekend is dat het gaat om een Amsterdammer die zijn brood verdient als medicus en in zijn vrije tijd kunstenaar is. De gemeente Amsterdam heeft deze werken (het zijn er in totaal zes, red.) in eigendom ontvangen, op voorwaarde dat de identiteit van de kunstenaar(s) niet bekend wordt gemaakt.’

Het Zagertje was het tweede kunstwerk dat door een anonieme kunstenaar in de openbare ruimte werd geplaatst. In het Tweede Marnixplantsoen dook op een ochtend in 1982 Man met Vioolkist op, zoals het beeld is gaan heten (een andere naam voor het beeld is: Man Probeert Lijn 10 Te Halen). Daarnaast zijn er nog De Violist (1991) in de hal van de Stopera, Borsten (1993) op het Oudekerksplein, De Harmonicaspeler (1994) in de Anjelierstraat en Drie Heertjes in Gesprek (1995) in de Kinkerstraat.