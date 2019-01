"Het wordt de komende weken zeker kouder dan normaal," zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. De gemiddelde temperatuur schommelt in deze tijd van het jaar tussen de vijf graden en het vriespunt.



De meteoroloog voorspelt een paar weken met nachtvorst en dagtemperaturen van net boven het vriespunt.



Vanaf de nacht van donderdag op vrijdag zakt het kwik voor het eerst onder nul. In de periode daarna worden nachten verwacht met een temperatuur van vijf graden onder nul.



En dat koude weer houdt volgens de meeste weermodellen een paar weken aan. De dagtemperatuur ligt net iets boven het vriespunt, maar door de koude nachten zal de ijsontwikkeling langzaam op gang komen.



IJs

Klaassen verwacht tegen volgend weekend de eerste waaghalzen op het ijs. "Sommige modellen wijzen zelfs op temperaturen van zeven of acht graden onder nul. Ik zie volgende week al mensen schaatsen op kleine plasjes of ondergelopen weilanden. Al is dat niet verstandig."



Het koude winterweer gaat gepaard met droogte. "De kans op neerslag, in dit geval sneeuw, is meestal tien of twintig procent. Dat lijkt dus onwaarschijnlijk. De kans op vorst is bijvoorbeeld steeds tachtig of negentig procent."



Volgens Klaassen kan er begin februari op grotere schaal worden geschaatst. Op meerdere plekken zal het ijs dan veilig genoeg zijn.