Het woningfraudeteam komt altijd onaangekondigd

Een oudere Turkse dame, haar hoofddoek losjes om haar hoofd, staat in de deuropening van een huis in de Diamantbuurt.



De ondergaande zon kleurt de hemel vuurrood, in de keuken achter haar staan de pannen voor het avondeten op tafel. "Mag ik even binnenkomen?" vraagt Wim Veen vriendelijk.



"Ik kom altijd onaangekondigd," zegt de woonfraudemedewerker van Stadgenoot even later in zijn auto. "Als je een afspraak maakt, is altijd alles ineens in orde."



Dagelijks bezoekt hij door de hele stad adressen waarvan Stadgenoot een vermoeden van woonfraude heeft.