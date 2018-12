Het weer in 2018: een jaar van extremen

De zon was in 2018 alom vertegenwoordigd, met een recordaantal zonuren in De Bilt.



Met gemiddeld over het land 2090 zonuren (tegen 1639 normaal) was dit jaar goed voor een tweede plaats van zonnigste jaren sinds het begin van de metingen. Alleen in 2003 was de zon nog vaker te zien met 2100 zonuren. Juli was met 332 zonuren zelfs de zonnigste maand ooit.



Het is ook het op één na warmste jaar ooit gemeten met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 11,4 graden. Normaal is dat 10,1 graden. Alleen in 2018 was het met 11,7 graden warmer. Er viel gemiddeld over het land 666 millimeter neerslag, waar in een normaal jaar 847 millimeter wordt gemeten.



De droogte van dit jaar kon wedijveren met het bijzonder droge jaar 1976. In totaal werd dit jaar op 123 dagen een weerwaarschuwing afgegeven (code geel, oranje of rood). Dit is beduidend minder dan de afgelopen jaren, vooral dankzij het beperkt aantal dagen met onweer en mist.



Gladheid

De meeste waarschuwingen waren voor gladheid (44 dagen). Onweer (36 dagen) en mist (35 dagen) staan respectievelijk op een tweede en derde plaats. In heel 2018 was één keer sprake van code rood (weeralarm).



Op 18 januari woedde een zeer zware storm aan de kust (windkracht 11) en ook in het binnenland stormde het. Op 13 dagen gold code oranje. Vijf keer was dit vanwege extreme hitte, drie keer voor onweer, drie keer voor windstoten, één dag voor extreme regenval in combinatie met onweer en één dag vanwege gladheid.



