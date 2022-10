Het Waterlandplein wenst u een gelukkig nieuwjaar... in oktober

Het enorme verlichte cadeau staat op het midden van het Waterlandplein. Beeld Daphne Lucker

Vorige week scheen de oktoberzon nog, deze week tikte het kwik bijna 20 graden aan, maar dat belet de ondernemers op het Waterlandplein in Amsterdam-Noord niet om alvast in de stemming voor de feestdagen te komen.

Groene bollen hangen van de afdakjes bij de winkels; verlichte stangen sieren de bomen – nou ja, hun stammen dan. Ze zijn zó feestelijk van aard dat ze volgens bewoners de hele nacht aan blijven staan. Kers op de taart is een enorm rood-geel verlicht cadeau waar passanten in kunnen staan, en ook nog eens prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wordt gewenst. Al sinds begin oktober.

‘Sinterklaas is nog niet eens in het land’

Ja, het is een jaarlijks terugkerende discussie: mag je nou paaseitjes in februari en pepernoten in augustus eten? Maar dit slaat alles, vindt de 79-jarige Ricky Naaije, die met een aantal buurtgenoten op het plein de stand van de dag en de wereld zit te bespreken. “Sinterklaas is nog niet eens in het land joh,” zegt ze, “dit doen ze veel te vroeg.”

Panelgenoot José Jurgens (65) vult aan: “Ik vind het ook een vreemd signaal nu we allemaal zuiniger moeten doen met energie. Het lijkt alsof dat niet voor de winkeliers geldt.”

De 79-jarige Frank van Well loopt met zijn vrouw de Albert Heijn uit, wijzend naar het opvallende cadeau. Ook hij vindt het ‘wel erg vroeg’, zeker gegeven het feit dat hij al oliebollenkramen in de stad heeft gespot. Of hij er al eentje op heeft? “Nee, die haal ik in december wel.”

Eerste oliebol

Dat geldt niet voor de 47-jarige Jennifer Hoepel uit Zaandam. Een dag eerder was ze ook al in Amsterdam-Noord en heeft ze haar eerste oliebol gehad op het Buikslotermeerplein. “Heerlijk, na zo'n lange tijd!” Zij is wel te spreken over de kerstaankleding van het plein: het mag voor haar zelfs nóg meer. Zo vraagt ze zich af waar de kerstboom blijft. “Het is toch al bijna kerst.”

Haar 40-jarige vriendin Jane Stitia: “Mensen maken zich druk over kerstverlichting? Ze moeten zich druk maken over die lelijke planten die hier zijn neergezet, en die in de zomer niet eens bloeien.”

Toch blijft Ricky Naaije bij haar punt. “Als ik nu al mensen gelukkig nieuwjaar moet wensen, wat moet ik dan met oud en nieuw zeggen?”