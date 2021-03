Het was wachten tot het misging op de Wolbrantskerkweg

Het ongeval op de Wolbrantskerkweg dat de 22-jarige Shana Leurs het leven kostte, was niet het eerste. Bewoners noemen de straat een racebaan en roepen om verkeersdrempels.

Je hebt er geen snelheidsmeter voor nodig om te zien dat het overgrote deel van de auto’s op de Wolbrantskerkweg zich keurig aan de snelheid houdt. Je mag hier 50, maar het lijkt erop dat het gros van de automobilisten deze ochtend niet aan die snelheid komt. Totdat er even een gat valt in het verkeer en de bestuurder van een spiksplinternieuwe Volvo zijn kans schoon ziet. Brullend rijdt de auto langs het bloemenmonumentje dat zich de afgelopen heeft gevormd op de hoek met de Roosje Vosstraat.

Rabia Kasah, net 20 jaar, maant met arm­gebaren de automobilist zachter te rijden. Tevergeefs: de auto scheurt door in de richting van de Pieter Calandlaan. Razend kan ze ervan worden, zegt Kasah. “Een week geleden is hier een meisje doodgereden, iemand van mijn leeftijd. En dan zo veel gas geven als je langs mensen gaat die daarom rouwen, dan ben je totaal respectloos.”

Langsjakkeren

Het gebeurde ruim een week geleden. Op donderdag, helemaal aan het einde van middag, vond precies op deze plek een ongeluk plaats waarbij de 22-jarige Shana Leurs met haar fiets werd geschept door een auto. De volgende dag zou zij aan haar verwondingen bezwijken, deze zaterdag is de uitvaart.

Het ongeluk heeft de buurt niet onberoerd gelaten. Op petities.nl tekenden honderden mensen de afgelopen dagen een oproep van de buurt om te zorgen voor veiligere straten in Osdorp. Opvallend: een groot deel van deze nogal plaatselijke petitie wordt getekend door inwoners van Venlo, de stad waar Shana vandaan kwam.

Deze ochtend lopen de emoties nog steeds hoog op. Een buurtbewoonster veegt de tranen uit haar ooghoeken als ze ziet dat nog meer mensen bloemen hebben neergezet. Er staan foto’s van Shana en er branden elektrische kaarsjes. De vrouw: “Dit is echt zo oneerlijk.”

Veel mensen die deze ochtend stilhouden op de plek maken zich kwaad over het verkeer dat hier soms zo langs kan jakkeren. “Het was wachten op een ongeluk,” zegt een van hen. “Er wordt hier vaak veel te hard gereden, de weg nodigt daar ook toe uit.”

Ook doen er verhalen de ronde dat de straat wordt gebruikt voor wedstrijdjes tussen jonge automobilisten: wie het eerst bij de volgende vluchtheuvel is. Of de snelheid van de auto­mobilist afgelopen donderdag ook een rol heeft gespeeld, is nog niet duidelijk. De politie is nog bezig met onderzoek.

Dat van dat uitnodigen tot hard rijden klopt: de Wolbrantskerkweg is 620 meter kaarsrecht asfalt. Er zijn vrijliggende fiets­paden, op weliswaar vier plekken een vluchtheuveltje, en twee zebrapaden, maar verder is de straat meer dan een halve kilometer min of meer overzichtelijke rijweg. Vijftig kilometer per uur voelt hier een beetje als treuzelen. Dat de meeste auto’s hier dus rustig rijden, mag bijna een wonder heten.

Drempels

Het is niet het eerste ernstige ongeluk op precies deze plek: in januari 2019 botste een auto op een tandem. De bestuurder van de tandem raakte zwaargewond, de passagier kwam ervan af met lichte verwondingen. Naar aanleiding van dat ongeval deed de gemeente een serie snelheidsmetingen, waaruit bleek dat er geen aanleiding was om ‘snelheidsbeperkende maatregelen’ te treffen. Wel werden haaientanden aangebracht aan de zijde waar de straat langs een park loopt. De gemeente laat weten dat, zoals gebruikelijk na een dodelijk ongeval, deskundigen de plek zullen bekijken. Doel: kijken of er infrastructurele aanpassingen moeten plaatsvinden.

De bewoners van de straat zeggen het antwoord al te weten. Rolstoeler Coby Peeters, ze woont al dertig jaar om de hoek, pleit voor drempels. “Het is waar dat de meeste mensen zich aan de maximumsnelheid houden. Maar er is er maar ééntje nodig die dat niet doet, en het kan levens kosten.”