Het was de gekste intocht van Sinterklaas in Amsterdam ooit

Sinterklaas videobelt met kinderen vanaf een boot bij het Scheepvaartmuseum. Beeld Screenshot AT5

Sinterklaas is dit jaar in Amsterdam aangekomen op een plek die al wekenlang supergeheim is gehouden. Het Scheepvaartmuseum, de plek waar Sinterklaas traditioneel altijd aankomt.

Een dag eerder is de generale repetitie, op dezelfde supergeheime locatie. Het mag niet uitlekken dat de Sint in het Scheepvaartmuseum is om te voorkomen dat er een grote toestroom van enthousiaste kinderen met hun ouders ontstaat. Een Sinterklaasfeest zonder kinderen, het is door corona dit jaar niet anders. “Dat is ontzettend jammer,” zegt Jules Vos, normaal hoofd intocht, maar dit jaar hoofd aankomst. “Maar we zijn wel blij dat we het op deze manier toch nog kunnen doen. Je moet roeien met de riemen die je hebt.”

Uitzending

De uitzending op AT5 duurt precies drie kwartier, alles moet in één keer goed gaan. Daarom wordt de aankomst goed gerepeteerd. Vos: “Iedereen heeft een vaste plek en het gouden woord is: coronaproof.”

De stoomboot ligt al aan de kade achter het museum. Het 120 jaar oude schip doet er 24 uur over om op stoom te komen en de Sint kan daar niet ongezien mee door de grachten varen, dus ligt hij al een dag te wachten, verstopt achter een andere boot. Daar stapt de Sint van boord.

Even verderop, onder een overdekte kap, volgt een welkomswoord van burgemeester Femke Halsema en de nieuwe kinderburgemeester, Dominic (9) uit Nieuw-West. Officieel is Dominic pas vanaf maandag in functie, maar hij mag de Sint toch alvast toespreken. Vos: “Eigenlijk is hij kinderburgemeester-elect.”

Halsema overhandigt de sleutels van de stad aan Sinterklaas. Ze heeft dan ook iets goed te maken met de Sint. Voor het Sinterklaasjournaal hadden bijna alle burgemeesters van Nederland een kort filmpje met een welkomstboodschap voor de Sint opgestuurd, behalve Halsema. Die had het te druk. Toen het Sinterklaasjournaal al was begonnen, wilde ze alsnog snel een filmpje sturen, maar de makers zeiden: nu hoeft het ook al niet meer.

Deze stoomboot wacht op niemand.

Vijf pieten

Normaal is de intocht van Sinterklaas in Amsterdam, op de officiële intocht op televisie na, de grootste in het land, met 400.000 mensen langs de straten en het water en zo’n vijfhonderd pieten. Dit jaar zijn er vijf pieten: één hoofdpiet en vier hulpjes.

De laatste keer dat de intocht niet doorging was tijdens de oorlog. De eerste intocht werd in 1934 gehouden. Het werd georganiseerd door het Initiatief Comité Amsterdam (ICA). Dat comité was opgericht in 1932, tijdens de grote recessie, omdat er meer gelachen moest worden in de stad. Ze organiseerden ook hardloopwedstrijden op naaldhakken en een verkiezing van de lelijkste hond van de stad – een evenement dat best ook weer mag worden ingevoerd.

Tot 1941 werd de intocht jaarlijks gehouden. Toen nam de NSB het comité over en werden enkele Joodse bestuurders weggevoerd. De tocht werd drie jaar niet georganiseerd. In november 1945 weer wel, zonder paarden, maar wel met jeeps.

Postpiet

Eigenlijk geeft de Sint geen interviews, maar tijdens de lunch van de generale repetitie maakt hij een korte uitzondering. Hij zal zijn eerste jaar als nieuwe Sint anders hebben voorgesteld, toch? “Nou, ik heb vorig jaar al meegelopen als postpiet. Dat was een eis om Sint te mogen worden. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want zo heb ik het circus kunnen aanschouwen.”

Maar had hij zich zijn eerste intocht niet anders voorgesteld? “Het is voor iedereen jammer, maar het is niemands schuld. Er moet toch iets voor de kinderen gedaan worden.”

Dat gebeurt, ook voor de kinderen in Amsterdam die het minder goed hebben. De Sint roept op geld te doneren aan de voedselbank, voor voedsel en cadeautjes. Vos: “Er is ook in deze tijd weer behoefte aan een lach.”

Meer dan 2 miljoen mensen keken op tv naar intocht Sinterklaas Ruim 2,2 miljoen mensen hebben zaterdag gezien hoe Sinterklaas met zijn gevolg aanlegde in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). De goedheiligman kwam met de stoomboot aan bij de fictieve Dieuwertje Blokkade. In totaal schakelden 2.225.000 mensen zaterdagmiddag in op NPO3. De landelijke intocht was dit jaar anders dan anders. Vanwege de coronamaatregelen mocht er geen publiek bij zijn, waardoor de locatie van aankomst niet vooraf bekend werd gemaakt. Na aankomst ging Sinterklaas direct door naar het Grotepietenhuis, waar hij verblijft tijdens zijn bezoek aan Nederland. Eerder werd volop gespeculeerd waar de sint en zijn pieten zouden aanmeren.