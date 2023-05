Het vlees is al gepekeld, de koosjere broodjes van Sal Meijer zijn terug: ‘Dit is nostalgie’

De beroemde koosjere broodjes en viskoekjes van Sal Meijer zijn binnenkort terug, in het nieuwe Food Court Amsterdam van entrepreneur Rafi Angat. Maurits Blog, voormalig eigenaar van de geliefde broodjeszaak, gaat twee chef-koks de ‘geheime receptuur’ leren.

Er komen geen bergen rucola, tomaat, avocado, walnoten en andere eetbare tierlantijnen op de broodjes van Sal Meijer. In het koosjere Food Court Amsterdam, dat in juni opent naast het Adagiohotel in Amstelveen, gaat het om de ouderwetse broodjes pekelvlees en halfom. “Broodjes die de oude klandizie jaren moest missen,” zegt Blog (75), voormalig eigenaar van de koosjere broodjeszaak uit Amsterdam-Zuid.

Blog is gevraagd om de receptuur van weleer door te geven aan twee nieuwe chef-koks en zal de eerste weken ook zelf in de zaak staan. Het vlees voor het broodje pekelvlees heeft hij deze week in de pekel gelegd.

Legendarische verhalen

De Joodse entrepreneur Rafi Angat (50), die vier jaar geleden vanuit Turkije naar Amsterdam verhuisde, hoorde in de Joodse gemeenschap de legendarische verhalen over de broodjes, viskoekjes en kroketjes. Hij wilde een koosjere food court met zes verschillende brands – een entrecotebar, pastramihub, pizza’s en pasta – beginnen en besloot dat de broodjes van Sal Meijer niet mochten ontbreken. Van de huidige eigenaren, het echtpaar Koppert, dat de zaak in 2015 van Blog overnam, kreeg Angat het gebruiksrecht. Het eerste wat hij deed was Blog in de arm nemen.

Angat: “Maurits heeft zo’n knowhow. Hij is de mastermind. De klanten moeten de broodjes proeven zoals ze die eerder hebben beleefd.”

“Een hele eer,” vindt Blog. “Het is fijn om mijn kennis door te geven. Maar de oude klanten misten niet alleen de broodjes, maar vooral ook het sociale gebeuren.”

Lopend vuurtje

Kort na Angats aankondiging op Facebook ging het nieuws over de terugkeer van de broodjes als een lopend vuurtje rond. Er werd de afgelopen dagen door de ramen gegluurd en er kwamen honderden reacties binnen. ‘Ik huilde bij het eten van mijn laatste broodje in de Scheldestraat,’ aldus Brenda Holtz Kaldenbach. ‘Amsterdam zonder Sal is niet compleet!’ schrijft Steven Beek.

Blog kreeg ook persoonlijk reacties. “De mensen vroegen meteen naar de kroketjes en mijn zelfgemaakte mosterd. Het is nostalgie en mooi dat het blijft bestaan. Ik heb er zin in. Sinds de sluiting in 2019 heb ik geen pekelvlees meer gemaakt. Na al die jaren kwam het vlees m’n neus uit. Ik at zelf altijd een broodje pindakaas met pekelaugurk. Heerlijk!”

Sal Meijer, de schoonvader van Blog, begon zijn broodjeszaak in 1957 in de Jodenbreestraat en verhuisde in 1964 naar de Nieuwmarkt. In de jaren tachtig kreeg de winkel een nieuwe plek in de Scheldestraat. Blog en zijn vrouw Marjan volgden Meijer op. In 2015 zette het echtpaar Koppert de zaak in Buitenveldert nog vier jaar voort. Toen zij in maart 2019 de deuren sloten, zat de hele misjpoge er nog een laatste viskoekje en broodje te verorberen en herinneringen op te halen.

Sfeer van weleer

Angat heeft een doel: “We willen graag de oude familie van Sal Meijer terug.” Blog is er dus niet alleen voor de receptuur, ook voor de sfeer van weleer. Aan de muur van de nieuwe zaak worden foto’s en krantenartikelen over de broodjeszaak opgehangen die door de jaren heen bewaard zijn gebleven. Blog pakt een ingelijst artikel met foto uit Het Parool en wijst naar de lange tafel die in de zaak in de Scheldestraat stond. “Kijk, daar zat Sal altijd vanaf een uurtje of elf, aan de kopse kant, vlak bij de telefoon. Hij leerde me veel over het sociale gebeuren. Hij zei: ‘Zie je die man, die is getrouwd met die. En die moet je geen krediet geven. En die is van de onderwereld. Het is belangrijk je klanten te kennen.’”

Angat is blij dat Blog zijn expertise aanbiedt: “Het gaat om het totaalplaatje: het eten, de sfeer, de geheime recepten en om Maurits. Hij is het gezicht van Sal Meijer.”