Het Verstappeneffect op de kartbaan: ‘Kinderen willen coureur worden door Max’

Vraag bij Bleekemolens Race Planet in Amsterdam-West wie er zondag wereldkampioen Formule 1 wordt en het antwoord is steeds hetzelfde: Max Verstappen, natuurlijk.

“Rox Verstappen!” roept haar vriend en rivaal tegen de tweeëndertigjarige Amsterdamse als ze uit de kart stappen en de helm afzetten. Haalde ze hem nu één of twee keer in tijdens hun eerste heat op het kartcircuit in Westpoort? Het was niet haar eerste rit. Dat gevecht op de baan, die snelheid. Een opwarmertje naar zondag? Niet echt, maar kijken gaat ze. “Ik volg de Formule 1 sinds Max Verstappen begon, 2015, zoiets. Toen werd het opeens interessant.”

Hetzelfde geldt voor marinier in opleiding Brent Gunther (20). Hij volgt alles sinds Verstappen bij Redbull zit en ook zijn collega naast hem op de karttribune is Verstappenfan. Hij heeft lef en schijt aan alles, vinden ze. Het is bij Race Planet wel duidelijk voor wie er tijdens het wereldkampioenschap Formule 1 in Abu Dhabi gaat worden gejuicht. “Voor wie dacht je?” roept een man boven de piepende banden uit. “Niet voor die huilebalk Hamilton, hoor.”

Ook onder het Race Planetpersoneel is de beslissende race tussen ‘onze’ Max Verstappen en Engelsman Lewis Hamilton al de hele week onderwerp van gesprek. De twee coureurs beginnen met een gelijk aantal punten. Eindigt Verstappen (Red Bull) voor zijn rivaal (Mercedes), dan is hij de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1. Ook als beiden buiten de top 10 vallen, wint Verstappen. Wint Hamilton, dan is dat zijn achtste wereldtitel.

“Hier is ook een strijd gaande,” zegt Mandy Lokhoff, die vandaag onder andere bij de kassa staat. “Iedereen is voor Max, op één collega na. Die pesten we al de hele week.”

Het Max Verstappeneffect

Onlangs bleek uit een wereldwijde enquête met 167.000 deelnemers dat Max Verstappen de populairste Formule 1-coureur is en dat herkennen ze op de kartbaan. “Je hoort kinderen zeggen dat ze Verstappen willen worden,” zegt floormanager Ronald van Hees. “En bij het invullen van hun naam voor het scorebord, schrijven ze als achternaam ‘Verstappen’.”

Ze merken het ook aan het groter wordende aantal jonge bezoekers. Het Max Verstappeneffect, noemt eigenaar Sebastiaan Bleekemolen het. De animo voor de racesport groeit, zegt hij. “Dat is niet iets van deze week, maar al van de laatste jaren. We hebben tegenwoordig een wachtlijst voor de lessen, we zien meer kinderpartijtjes en je ziet er veel terugkomen. Zeker na een keer proberen, dan hebben ze het gevoel en de spanning ervaren. En ik krijg regelmatig de vraag: hoe kan ik coureur worden? Dat komt echt door Max.”

Ook Rick den Hartog van Den Hartog Race Academy is het Verstappeneffect niet vreemd. “Alle kinderen kennen hem, zijn gek van hem, en willen dankzij hem met karten dat racegevoel ervaren.” Ze voelen zich verbonden met hem, omdat hij ook uit Nederland komt, maar mensen zijn volgens hem ook fan van zijn rijstijl. “Zijn inhaalacties maken hem uniek en dat kunnen kinderen op een kartbaan zelf uitproberen. Ze zien hem en denken: dat wil ik ook.”

Toegankelijker

Dat de aanwas groeit komt ook doordat de sport toegankelijker is geworden, zegt Den Hartog, die ook les geeft in Amsterdam. “Er was altijd weinig aanbod aan trainingen en wedstrijden. Mensen vroegen zich af: waar moet je beginnen? En de kosten waren hoog. Je moest zelf een kart aanschaffen. En dan beginnen de kosten pas: onderhoud, stalling, reparaties. Nu kun je vaker een kart huren. Gewoon instappen en wegrijden.”

Wanneer ze 1 meter 40 zijn kunnen ze zich aanmelden voor lessen. “Dat is een jaar of acht, negen. Veelal jongens, maar ook steeds meer meisjes. Daaraan zie je ook dat de sport breder aanslaat dan voorheen.” Den Hartog vraagt zich met enige regelmaat af of tussen zijn ‘rijdertjes’ een toekomstige Max Verstappen zit. “Nu de sport meer kinderen trekt, wordt die kans ook groter. Misschien geef ik die wel les.”

Een peuter in de armen van zijn grootvader langs de baan volgt met grote ogen de voorbijscheurende karts. Ook een Verstappen in de dop? Met een sprankje optimisme in opa’s stem: “Dat zou zomaar kunnen!”