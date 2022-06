Het uitdelen van bestuursposities is vooral een geste voor de bühne van de traditionele machtspartij PvdA

In het kader van een ‘brede politieke vertegenwoordiging’ mag de oppositie bestuurders leveren in stadsdelen. Een experiment, want in de regel besturen coalitiepartijen daar, om zo het coalitieakkoord goed uit te voeren.

De VVD krijgt een plek in Zuid aangeboden en Bij1 mag in Zuidoost de functie vervullen. Voor beide geldt dat ze betaald parkeren in de stadsdelen moeten invoeren: in Buitenveldert op de zaterdagen en in Zuidoost de hele week. Coalitieafspraken die moeilijk uitlegbaar zijn aan de achterban.

Binnen zowel de VVD als Bij1 zorgt de bestuursfunctie dan ook voor een tweedeling. Inmiddels heeft de VVD Stijn Nijssen als bestuurder aangedragen, maar er zijn tegengeluiden: de partij moet zich niet voor het coalitiekarretje laten spannen omdat ze bij de onderhandelingen meteen werd uitgesloten. Binnen Bij1 is een (klein) deel van de radicale kant pertinent tegen de uitvoerende machtspositie.

Niet alleen bij deze partijen doet het pijn: bij GroenLinks heerst onvrede nu het een bestuurdersfunctie in Zuid moet opgeven. Stadsdeelcommissieleden zijn verbolgen dat ze oppositie moeten voeren tegen júíst de VVD, terwijl ze in Zuid evenveel stemmen behaalden. Enige ironie valt niet ontkennen: het was een GroenLinksmotie waarin stond dat bij de verdeling van bestuurders meer rekening gehouden moet worden met ‘couleur locale’.

D66 gaf een plek in Zuidoost op, terwijl de PvdA als enige partij in elk stadsdeel een bestuursplek inneemt. PvdA-leider Marjolein Moorman verschuilt zich achter de argumentatie dat Denk geen ‘duidelijke winnaar’ is in Nieuw-West. Maar met 15 procent van de stemmen daar (circa 6000) tegenover 17 procent voor Bij1 in Zuidoost (3000) is dat argument niet te verdedigen.

Iedereen voelt wel aan dat Denk in Nieuw-West een belangrijke positie inneemt. Veel van de niet-stemmers zijn in potentie Denkstemmers – in bijvoorbeeld Osdorp-Oost, waar veel Denkaanhang zit, is de opkomst het laagst. En hechtte Moorman juist niet veel waarde aan ‘lokale’ vertegenwoordiging van partijen die groot zijn in een bepaald deel van de stad, gezien de motie die ze hier enkele weken geleden over indiende?

Denk is bovendien de enige partij die vooraf aangaf oren naar een bestuursfunctie te hebben. Een bestuurder stond zelfs al in de startblokken. Tijdens de raadsvergadering van woensdag kwam partijleider Sheher Khan daarop terug. Hij richtte zich specifiek tot Moorman. Hij wilde weten waarom zijn partij gepasseerd werd, maar naar een reactie van de PvdA kon hij fluiten. Weinig openheid en transparantie, terwijl daar de afgelopen weken zo op wordt gehamerd.

Moorman krijgt vaak terecht krediet voor wat ze voor elkaar krijgt, maar hier was meer sensitiviteit op zijn plaats geweest. Het uitdelen van bestuursposities is nu vooral een geste voor de bühne, waardoor elke partij verdeeld raakt. Bovendien heeft dit een duidelijk PvdA-randje: de traditionele machtspartij laat zien goed te weten hoe het is om weer veel macht te hebben.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

