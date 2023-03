Het Twiske zit in financiële nood nu Landsmeer festival schrapt

Het bestuur van recreatieschap Het Twiske en de gemeente Landsmeer staan lijnrecht tegenover elkaar. Landsmeer staat sinds dit jaar geen festivals meer toe op zijn deel van het recreatiegebied en gaat daarmee tegen eerdere afspraken in. Mede daardoor kampt Het Twiske met een gat op de begroting van 80.000 euro.

“Dit legt een potentiële bom onder de gemeenschappelijke regeling die we met het bestuur van Het Twiske hebben,” zegt Yassmine el Ksaihi. Ze is stadsdeelbestuurder in Noord en namens Amsterdam voorzitter van recreatieschap Het Twiske, dat wordt bestuurd door afgevaardigden van de provincie en omringende gemeenten.

Omdat Het Twiske in het verleden vaker rode cijfers schreef dan zwarte werd door het recreatieschap in 2018 een ambitiedocument opgesteld om meer inkomsten te vergaren. Per jaar mogen er maximaal vijf ‘geluidsdagen’ zijn, in te vullen door maximaal drie evenementen. Mede hierdoor lukte het de afgelopen jaren een reserve op te bouwen.

Maar in maart vorig jaar schaarde de gemeenteraad van Landsmeer zich achter een motie van fractievoorzitter Jacobien van Boeijen van GroenLinks om geen festivals meer op grondgebied van het dorp toe te staan. Een deel van Het Twiske hoort daarbij. Van Boeijen wilde ook de laatste editie van festival Welcome to the Future niet meer vergunnen. “Als het toch de laatste keer is, kun je er ook meteen mee ophouden,” zei ze, maar de gemeente kon daar niet meer onder uit.

Lente Kabinet

De gevolgen zijn een jaar later merkbaar. Mede door het weren van Welcome to the Future kampt Het Twiske voor dit jaar met een gat op de begroting van 80.000 euro. Het enige festival in het recreatiegebied, op het deel van Oostzaan, is dit jaar het tweedaagse Lente Kabinet.

“De gemeenteraad van Landsmeer denkt dat wij voor de festivals zijn en zo geld genereren,” zegt El Ksaihi. “Maar dat geld wordt ook geïnvesteerd in het grondgebied van Landsmeer. Er wordt gedaan alsof er om de haverklap festivals zijn, maar dat is echt niet zo.”

Ook vanuit de provincie klinkt kritiek op het besluit van Landsmeer. “Het Twiske is een prachtig gebied waar ruimte is voor natuur én voor talloze vormen van recreatie,” zegt gedeputeerde Ilse Zaal, die ook in het bestuur van het recreatieschap zit. “Daar hoort wat mij betreft ook een beperkt aantal festivals bij.”

Natura 2000-gebied

Van Boeijen, inmiddels wethouder in Landsmeer, zegt dat Landsmeer ‘andere belangenafwegingen maakt dan in het verleden’ en ziet het als haar taak om de natuur in Het Twiske te beschermen. Ze zegt dat de gemeente bij haar standpunt blijft. “Het is niet waarschijnlijk dat het besluit inzake het niet langer toestaan van grote festivals op het grondgebied van het Twiske wordt teruggedraaid. Belangrijke reden is dat het een Natura2000-gebied is.”

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd worden om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden.

Van Boeijen zegt te willen kijken hoe de gederfde inkomsten voor het recreatieschap gecompenseerd kunnen worden. Landsmeer moet voor Lente Kabinet een vergunning afgeven, vanwege de verkeersafhandeling over haar grondgebied. Van Boeijen zegt dat de gemeente daar niet voor gaat liggen en het festival te faciliteren net als voorgaande jaren.

Gedeputeerde Zaal zegt de onrust binnen het recreatieschap vervelend te vinden. “Als een van de deelnemers de spelregels wil veranderen heeft dat niet alleen consequenties voor de inwoners van de eigen gemeente, maar ook voor die van de andere. Wat die consequenties precies zijn gaan wij nog in kaart brengen. We hopen er gezamenlijk uit te komen.”

