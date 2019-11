Het stille hoekje van de Keizersgracht staat opeens vol auto’s

Bewoners van het voorheen stille hoekje van de Keizersgracht krijgen steeds meer auto’s te verstouwen. Ze zijn niet tegen een autoluwe stad, maar willen niet veranderen in een verkeersader.

Als er voor de zoveelste keer die dag een zware vrachtwagen over de gracht rijdt, voel je dat het huis staat te schudden op zijn grondvesten, zegt Pauline van de Ven met ergernis in haar stem. “Voorheen was dit echt het stille stuk van de grachtengordel, met bijna uitsluitend bestemmingsverkeer dat hier af en toe passeerde. Nu wordt al het verkeer dat door de binnenstad moet vooral over de Keizersgracht geperst.”

Pak er een plattegrond bij van het centrum en je ziet waarom dit eerste rak van de Keizersgracht, het stuk dat begint bij de Brouwersgracht, de laatste maanden op zijn achterste benen staat over de toegenomen drukte: je moet immers behoorlijk je best doen om met de auto op deze plaats te komen; dat gebeurt niet toevallig. Anders gezegd: de Keizersgracht is niet de meest logische route om de grachtengordel te doorkruisen.

Toch is dat precies wat in toenemende mate gebeurt, zegt Van de Ven. “Veel automobilisten hadden al ontdekt dat ze via de Keizersgracht vrijwel zonder verkeerslichten en al te veel concurrentie met andere verkeersdeelnemers de knip voor CS kunnen omzeilen. Sinds ook de even zijde van het Singel en de Marnixstraat richting centrum zijn afgesloten én de Nieuwezijds Voorburgwal autoluw is bestemd, is het hier echter misgegaan.”

‘Het wordt onleefbaar’

Het is zelfs zo dat allerlei routeplanners de gracht adviseren voor wie met de auto de stad doorkruist. Dat is te merken op de gracht: het is ’s middags loeidruk, auto’s rijden vrijwel onafgebroken langs. Bewoner Ruud ter Wee zit met zijn handen in zijn haar. “Met name op regenachtige dagen is er sprake van veel geluidsoverlast, wij zitten hier pal op de rijweg. Ik zou zeggen dat de situatie hier onleefbaar wordt.”

Wat op de Keizersgracht speelt, is hoe langer hoe meer ook een bron van zorg in andere buurten. Want de binnenstad mag autoluw worden gemaakt, het is de bedoeling dat het centrum wel bereikbaar blijft voor auto’s: die vernieuwing levert op veel plaatsen minder zwaar verkeer op, maar op een beperkt aantal plaatsen juist méér. Zo maken ook de bewoners van de Kattenburgerstraat aan de oostelijke zijde van de stad zich zorgen over de autoluwe toekomst.

Vervijfvoudiging

Op de Keizersgracht vrezen ze voor hun woongenot, maar er is ook de angst dat de door hen geconstateerde vervijfvoudiging van het autoverkeer hen op kosten gaat jagen, zegt Van de Ven. “Er worden onaanvaardbare risico’s genomen met de fundering van onze woningen, want door de trillingen van al dat passerende zware verkeer verzakken de kades, dat is inmiddels algemeen bekend. Hierdoor kan het zand rond onze funderingspalen wegstromen. Die komen daardoor bloot te liggen en kunnen gaan rotten.”

De bewoners hebben inmiddels het Comité Verkeersdruk Keizersgracht opgericht. Daarin wordt vooral het gebrek aan samenhang in de maatregelen benadrukt. Ter Wee: “We zijn niet tegen de plannen voor een autoluwe stad.” Van de Ven: “Maar zolang de hele binnenstad nog niet verkeersluw is, zou je het verkeer ook evenwichtig kunnen spreiden. Het huidige beleid is ad hoc, een paaltje hier, afsluiting daar. Buurten en grachten moeten opeens met elkaar concurreren. Dat brengt mensen met elkaar in aanvaring. Dat is niet plezierig, het is hier altijd een heel fijne buurt geweest, een dorp in de stad, waar bewoners langdurig wonen, elkaar nog kennen en voor elkaar klaarstaan.”