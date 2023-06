Het Sluis- en Bruggenfeest in Weesp dreigt in het water te vallen door strenge regels Amsterdam

Het eerste Sluis en Bruggenfeest in Weesp in 1978, met een (zeer kort) optreden van Luv’. Beeld Andre Verheul

In de vergadering van de gebiedscommissie hield Bernard Bierwolf van de Weesper Stads Partij (WSP) vorige week een uitbundige lofzang op ‘het feest van de saamhorigheid’, zoals hij dat als oud-Amsterdammer eind jaren zeventig in zijn nieuwe woonplaats had leren kennen.

“Bruggen hebben een verbindende functie. Ze stellen mensen in staat elkaar te ontmoeten. Dat is de diepere kern van het Sluis- en Bruggenfeest. Het is het kloppend hart van onze hechte en warme gemeenschap.”

Dat kloppend hart ligt sinds de fusie van Weesp met Amsterdam op de intensive care. Vorig jaar werd het jaarlijkse feest voor het eerst onder de vlag van Amsterdam gevierd en dat bleek voor alle partijen een ongelooflijke klus.

In Weesp voor de organisatie van vrijwilligers die te maken kregen met alle ingewikkelde regels en richtlijnen van het hoofdstedelijke evenementenbeleid, in Amsterdam voor de ambtenaren die alle benodigdheden voor de vergunning bij elkaar moesten zien te krijgen.

Cadeautje van de gemeente

Het zijn twee verschillende werkelijkheden die slecht op elkaar aansluiten, zegt gebiedsvoorzitter Katinka Hilders. “Het Amsterdamse beleid is toegesneden op grote evenementen. Wij vieren elk jaar samen feest in onze historische binnenstad.

In Amsterdam zijn de meeste feestlocaties op ruime afstand van woningen. En afgehekt zodat er entree kan worden geheven en er kan worden gecontroleerd wie er binnen komt en wat zij bij zich hebben. Dat kan bij ons niet en dat past ook niet bij dit feest.”

Het Sluis- en Bruggenfeest bestaat sinds 1978. Ter gelegenheid van de restauratie van de oude schutsluis en de komst van een tweede brug, bood de gemeente de bevolking een driedaags feest aan.

Inclusief een optreden van de damesgroep Luv’ dat al tijdens het tweede nummer moest worden afgebroken omdat vanuit het publiek met eieren werd gegooid. Dat onverkwikkelijke voorval kon niet verhinderen dat het feest uitgroeide tot een dierbare traditie.

Brandbrief

Of de 44ste editie van het feest in augustus doorgang kan vinden, is echter zeer de vraag. Hilders: “Binnen het reguliere beleid is het gewoon niet mogelijk om het Sluis- en Bruggenfeest te organiseren.”Alle ogen in Weesp zijn daarom gericht op burgemeester Femke Halsema.

Zij kreeg eind vorige week een brandbrief van de voltallige gebiedscommissie met het verzoek het Sluis- en Bruggenfeest een speciale status te geven vanwege het ‘hoog maatschappelijk belang’ voor de Weesper gemeenschap.

Die speciale status zorgt voor een sluiproute door het donkere en gevaarlijke woud van het Amsterdamse evenementenbeleid. De burgemeester kan een belangrijk evenement een speciale status geven, zoals dat eerder in Amsterdam ook gebeurde met massaal bezochte evenementen als Koningsdag en Pride Amsterdam.

Zo’n aanwijzing maakt het mogelijk de strenge regels te versoepelen en voor de duur van het evenement enige overlast als gevolg van bijvoorbeeld geluidhinder toe te staan.

Bestuurlijk akkoord

In het geval van Weesp is het wel een bijzonder instrument. Koningsdag en Pride trekken jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers naar Amsterdam, op het Sluis- en Bruggenfeest zijn op de drukste uren 3500 mensen aanwezig.

Het feest is wel opgenomen in het bestuurlijk akkoord dat Weesp en Amsterdam ondertekenden in de aanloop naar de fusie, inclusief de bepaling dat belangrijke evenementen zoals Weesp Gastvrij, Vechten op de Vecht én het Sluis- en Bruggenfeest kunnen worden voortgezet.

Een woordvoerder van Halsema laat weten dat er begin deze week meer duidelijkheid moet komen over het besluit. Hilders: “We hopen vurig dat de burgemeester wil meewerken. Alleen dan kunnen we samen feest blijven vieren in het historisch centrum. Zonder entree, inclusief podia en terrassen.”