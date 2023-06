Het slavernijverleden is een mijnenveld, ook in de Stopera

Javanen en Hindoestanen wachten op loon op de Plantage Clevia in het District Commewijne Suriname 1930. Beeld -

De emoties laaiden de afgelopen dagen hoog op, zowel op sociale media als op de Stopera, waar donderdag het slavernijverleden op de agenda stond van de raadscommissie die over diversiteit gaat. Aanleiding was het voorstel van de fractie van Denk om in het komende herdenkingsjaar ook aandacht te besteden aan het lot van de contractarbeiders, die na de afschaffing van de slavernij in 1873 het werk op de plantages in Suriname overnamen.

Het voorstel wekte binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap zoveel woede en verontwaardiging op dat initiatiefnemer Eduard Mangal zijn voorstel te elfder ure van de agenda liet halen. ‘Helaas,’ zo schreef hij aan collega’s, ‘was er bij een deel van de Afro-Surinaamse gemeenschap wat ruis ontstaan’. In de Stopera werd het duo-raadslid geconfronteerd met huilende mensen op de publieke tribune en, tijdens een schorsing, luide verwensingen aan zijn adres.

Vrijelijk onder vuur

Het moet een verbijsterende ervaring zijn geweest voor Mangal, die in de raad de afgelopen jaren juist een van de voorvechters was van voorbeeld excuses voor het aandeel van het stadsbestuur in slavenhandel en slavernij. Van het ene op het andere moment veranderde de politicus in de beeldvorming van een politieke bondgenoot van de zwarte gemeenschap in een tegenstander die vrijelijk onder vuur kon worden genomen.

Met zijn voorstel over de contractarbeiders begaf Mangal zich in het mijnenveld van het koloniale verleden. Zijn Afro-Surinaamse geëmotioneerde criticasters maakten duidelijk dat zij niet accepteren dat het belangrijke jaar voor de nazaten van de tot slaaf gemaakten wordt gekaapt door een andere bevolkingsgroep. Mangals nuancering – dat zijn initiatief niet ten koste mag gaan van de Afro-Surinamers – ging verloren in het kabaal.

De confrontatie benadrukt de gevoeligheid van het onderwerp en, voor de buitenstaander, het ongemak. Het Amsterdamse bestuur nam de afgelopen tien jaar het voortouw om in het reine te komen met het koloniale verleden, en moet nu toezien hoe verschillende etnische groepen in de stad elkaar in de haren vliegen over de vraag welke voorouders het meest te lijden hadden op de plantage.

Animositeit

Het zijn echt verschillende geschiedenissen. De voorouders van de Afro-Surinamers werden gevangen genomen, verkocht en geketend en naar de kolonie vervoerd. Daar wachtte hen een meedogenloos regime. De contractarbeiders, met name afkomstig uit China, Brits-Indië en Nederlands-Indië, kregen weliswaar betaald, maar ook zij moesten leven en werken in een systeem dat na de afschaffing van de slavernij niet veel menselijker was geworden.

De animositeit tussen vertegenwoordigers van beide groepen zit diep geworteld. Grofweg: de Afro-Surinamer verwijt de Indo-Surinamer dat deze vrijwillig de slavenarbeid heeft overgenomen. Ook zijn er grote verschillen in levenshouding, cultuur en godsdienst. Dat de nazaten van de straatarme contractarbeiders zich in Suriname hebben opgewerkt tot de zakelijk meest succesvolle bevolkingsgroep en nu zelfs een president hebben geleverd, roept ook weerstand op.

Meliani

Ook in Amsterdam zijn die spanningen voelbaar, en dat wordt niet verminderd door het feit dat er in het herdenkingsjaar zowel aandacht en subsidie is. De vraag is: hoe zal dat worden verdeeld door de gemeente?

Op de Stopera kregen de Afro-Surinaamse insprekers – zeer ongebruikelijk – ook een reactie van wethouder Touria Meliani. Zij stelde voor een openbare bijeenkomst te beleggen om het onderwerp verder te bespreken.

Het is voor de gemeente belangrijk om alle neuzen binnen de Surinaamse gemeenschap dezelfde kant op te krijgen. Voor het herdenkingsjaar, dat op 1 juli begint, maar ook voor de invulling van het slavernijmuseum dat in Amsterdam moet komen. De gevoeligheid vraagt om behoedzaam opereren. Als de uitkomst niet naar de zin is, kan zelfs een wethouder die geboren is in het Marokkaanse Debdou rekenen op het verwijt van koloniaal optreden.