Het Science Park krijgt eindelijk zijn tunnel

Beeld anp

Het stadsbestuur steekt bijna twee miljoen euro in voorbereidende werkzaamheden. Na de aanleg van de nieuwe tunnel gaat de huidige bij de Kruislaan dicht voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van ov.

Over de tunnel onder de spoorlijn wordt al decennia getwist. Bij allerlei bouwprojecten in het gebied is al rekening gehouden met toegang tot het gebied via de nog aan te leggen tunnel. Dat die er niet kwam, had steeds te maken met de kosten.

Wie nu de Ring A10 verlaat via afrit S113 is gedwongen de Middenweg en de Kruislaan te nemen richting ­Science Park. Straks is het mogelijk rechtsaf het Voorlandpad op te gaan, nu nog een doodlopende weg.

De Middenweg, ook de toegang tot Watergraafsmeer, wordt al jaren maximaal belast. Uit onderzoek blijkt dat veel automobilisten liever de nieuwe onderdoorgang zouden kiezen. Naar verwachting neemt het autoverkeer op de Kruislaan dan af met 80 procent. Op de Middenweg en bij de spooronderdoorgang bij de Molukkenstraat kan de verkeersdrukte dalen met 25 procent.

Als de verkeersintensiteit inderdaad afneemt, kan de doorstroming op de kruispunten op de Middenweg verbeteren, wat goed is voor de bereikbaarheid van omliggende wijken. Voor voetgangers en fietsers wordt het aanzienlijke prettiger om de Middenweg over te steken. Ook de luchtkwaliteit zal erop vooruit gaan.

Kentekenonderzoek moet nog definitief uitsluitsel geven over de verkeersbewegingen van auto’s in Oost. Dat moet ook duidelijk maken hoe kan worden voorkomen dat auto­mobilisten de nieuwe tunnel gaan ­gebruiken als sluiproute.

Gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege (D66) zegt dat de nieuwe tunnel hard nodig is voor verbetering van de leefbaarheid in de Watergraafsmeer waar al jarenlang dagelijks lange files in de woonwijken staan. “Samen met de binnenkort te openen Nuonweg geeft dit een flinke impuls aan de bereikbaarheid voor automobilisten in Oost. Goed dat het college op aandringen van zowel D66 als het stadsdeel nu eindelijk, na jaren vertraging, de schop in de grond zet.”