Het schaatsweekend in beeld: van pirouettes tot pech

Pirouettes op de gracht

We beginnen graag met waarschijnlijk het allermooiste schaatsfilmpje van het weekend: professioneel kunstschaatser Linden van Bemmel die haar kunsten vertoont op de gracht.

Amsterdamse topkunstschaatsster* LINDEN VAN BEMMEL (20) liet vanmiddag haar kunsten zien op de smeltende ijsschotsen op de #Prinsengracht aan de voet vd #Westertoren. Wat een genot om te zien!



*en eerstejaars geneeskundestudent



14.02.2021 13:15 #Amsterdam #iceskating @bemmel_l pic.twitter.com/ZIlGoMN0AI — Thomas Schlijper (@schlijper) 14 februari 2021

Schaatsen geblazen

Terug naar vrijdag, toen na lange voorpret de euforie echt losbarstte. Bijvoorbeeld op de vijver in het Oosterpark en de Nieuwe Diep in het Flevopark. Schaatsgekte is van alle tijden, maar dit jaar leek die heviger dan in voorgaande jaren. Lees hier meer over de schaatsgekte van dit jaar.

Beeld: Moira Veenhof.

Beeld: Marc Kruyswijk.

Alleen op de Bosbaan

De Bosbaan in het Amsterdamse Bos zou niet veel later de hotspot van de stad worden, maar deze schaatser had ’m vrijdag nog voor zichzelf.

Beeld: Michiel van Esseveld.

Even testen

Toch was het ijs vrijdagmiddag op veel plekken nog zwak. Ter hoogte van het Kwakersplein testte een waaghals of het ijs op de Bilderdijkgracht al dik genoeg was. Conclusie: dat was het niet.

IJsbrekers

Deze boot van Waternet was vrijdag nog een stuk minder voorzichtig. Naast het ijs, brak menig schaatsliefhebbers hart, maar de vaartocht bleek toegestaan te zijn. “Op deze route geldt geen vaarverbod; het is een van de routes die openblijft voor de beroepsvaart,” liet een woordvoerder weten.

Op de Prinsengracht gold wél een vaarverbod, maar ook daar werd vrijdag nog gevaren. De eigenaar wilde zijn boot buiten de stad neerleggen, voordat het nog meer zou gaan vriezen. Dat werd hem door omstanders niet in dank afgenomen.

Schaatsen op de grachten

Gelukkig kwam het op de Prinsengracht helemaal goed met dat ijs. Na jaren kon er eindelijk weer op de grachten geschaatst worden.

De Prinsengracht. Beeld Jari Goedegebuure

Drukte op de Bosbaan

De Bosbaan groeide uit tot een van de favoriete schaatsplekken in Amsterdam. Zowel de parkeerplaatsen als de fietsenrekken waren zaterdagochtend rond elf uur al vol.

De Bosbaan. Beeld Jean-Pierre Jans

Feest op de Prinsengracht

We mogen dan misschien in coronatijden leven, op de Prinsengracht was het zondagmiddag feesten geblazen. Een grote groep mensen stond op de stoep en op het ijs, te genieten van zon en muziek.

Politie te schaats

Op diverse plaatsen was de politie te schaats aanwezig om te controleren of de coronaregels werden nageleefd. Of gewoon om nonchalant wat pirouettes te draaien.

IJspret op de Nieuwe Diep in Amsterdam-Oost en in het Diemerpark

In Oost op het Nieuwe Diep en bij het Diemerpark was het dit weekend prima schaatsen. ‘Gezellig druk’, maar niet té.

Diemerpark. Beeld Corrie Gerritsma

Diemerpark. Beeld Corrie Gerritsma

De Nieuwe Diep. Beeld Michiel Alkemade

Schaatser door ijs gezakt op de Gouwzee

Op de Gouwzee, het water tussen het vasteland van Waterland en Marken, zakte zondagochtend een schaatser door het ijs. Reddingswerkers moesten eraan te pas komen om de persoon in veiligheid te brengen.

Reddingswerkers bij het wak waar de schaatser in viel. Beeld Het Parool

Politie filmt vanuit helikopter redding van vrouw en hond

Ook in de buurt van de Noorder IJpolder ging het dit weekend mis. Een vrouw die vrijdag haar hond wilde redden, raakte daarbij te water. De hond wist er op eigen kracht uit te komen, maar de vrouw had hulp nodig van de politie. Een agent heeft haar met behulp van de brandweer uit het water gehaald. Vanuit de politiehelikopter werd de redding gefilmd.

‘Baasje en hond maken het gelukkig weer goed,’ schreef de politie op Facebook.

Rondjes op de Amstelveense Poel

We sluiten positief af met dit prachtige beeld van de Amstelveense Poel.