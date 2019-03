Het Rembrandthuis koopt ets Ferdinand Bol

De ets is vanaf 7 juni te zien in de zomerexpositie Inspired by Rembrandt, die toont hoe de Hollandse meester al eeuwenlang een grote inspiratiebron is voor veel kunstenaars.



"Ferdinand Bol heeft in zijn ets de Heilige Familie op de meest intieme en menselijke wijze mogelijk weergegeven," oordeelt het museum. "Niet minder indrukwekkend is de technische uitvoering van de prent; twee-derde van de ets bestaat uit bijna alles-absorberend zwart."



Ferdinand Bol (1616-1680) was tussen 1636 en 1640 bij Rembrandt in de leer. Hij was de enige leerling van de beroemde kunstschilder die naast schilderijen ook een groot aantal etsen heeft gemaakt.