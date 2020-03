Het regent niet, het vriest niet − toch is het stil in de straten

Weinig mensen in de Utrechtsestraat. Beeld Raounak Khaddari

Het regent niet, het vriest niet en het is donderdagavond, koopavond in Amsterdam. Toch zijn er maar een paar mensen die door de Kalverstraat struinen. De Utrechtsestraat is nagenoeg leeg en over de Dam lopen slechts een paar mensen.

Een paar uur geleden maakten zorgminister Bruins premier Rutte en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, tijdens een persconferentie de nieuwe maatregelen omtrent het coronavirus bekend. Alle evenementen met meer dan honderd bezoekers moeten worden afgelast. En mensen met milde klachten wordt geadviseerd thuis te blijven en sociale contacten zoveel mogelijk te mijden.

‘Heel rustig’

Op donderdagavond lijkt het alsof iedereen het advies massaal heeft opgevolgd. Waar het in maart doorgaans drukker wordt in Café de Jaren, is het er nu ‘heel rustig’, zegt manager Jim Bussink (26). Hoewel het café in de Nieuwe Doelenstraat plek heeft voor meer dan honderd personen, blijft het open. “We hebben liever niet dat mensen contant betalen en het personeel is goed geïnstrueerd over de laatste maatregelen rondom het virus.”

Ook in de Pathé-bioscopen zijn maatregelen genomen. In een zaal mogen maximaal honderd man naar binnen en anders dan gebruikelijk worden geen zitplaatsen toegekend. Alle bezoekers kunnen hun eigen plek kiezen. “Zo kunnen de mensen gespreid van elkaar zitten en zelf bepalen hoeveel afstand ze nemen,” zegt een medewerker van Pathé de Munt. Bezoekers gaan laconieker om met het virus. Twee jonge vrouwen die de bioscoop inlopen: “Besmet worden met corona in de bioscoop? Daar heb ik niet over nagedacht.”

Niet naar de tafel

Bij café Bouwman aan de Utrechtsestraat zijn eveneens maatregelen genomen. Barvrouw Mandy Kelner brengt drankjes niet meer naar de tafel, maar vraagt bezoekers aan de bar te bestellen en de glazen zelf mee te nemen. “Je moet er wel rekening mee houden. Ik heb een schoonmoeder die net genezen is van longkanker. Ja, als zij het krijgt...” Volgens Kelner hebben haar gasten begrip voor de situatie. “En zoveel moeite is het niet, even je biertje van de bar pakken.”

Even verderop in de straat, bij Restaurant Ali Ocakbaşı, staat een handje vol obers in een halve cirkel hun vrijwel lege restaurant in te kijken. “Ik ben in shock,” zegt manager Oleg Nikov. “Doorgaans zit hier 120 tot 130 man te eten. Nu zitten er maar 35.” De omzet van het restaurant is in de afgelopen dagen drastisch gedaald. Hoelang ze het nog volhouden en of ze binnenkort eerder gaan sluiten, weet Nikov niet. “We kijken het nog even aan. Maar de gevolgen zijn nu al merkbaar.”

Desinfectiegel

De lege horecatenten in de Utrechtsestraat staan in schril contrast met de Foodhallen in West. Daar zijn vrijwel alle tafels bezet. Selina Kamper (20) en Jonas Schwirtnir (22) uit Duitsland hebben net eten besteld. “We zijn maar drie dagen in Amsterdam. Dan gaan we niet binnenzitten,” zegt Schwirtnir. Hij maakt zich net als Kamper geen zorgen om het virus. “We hebben desinfectiegel bij ons en wassen onze handen extra vaak.”

Niet iedereen is blij met de volle zaal. Een medewerker van Bulls and Dogs, een van de vele kramen in de Foodhallen, had liever gezien dat alles was gesloten. “De premier zegt niet voor niets dat alle evenementen met meer dan honderd man moeten worden afgelast. Hier zit meer dan honderd man, dat is niet oké.” Toch staat de man bestellingen te bereiden. “Ik heb een contract en moest werken. Anders ben ik mijn baan kwijt. Dat is wel balen. Zelfs een mondkapje mag ik niet op. Ik vind het ook een beetje eng, wat als we elkaar allemaal besmetten en het nog erger maken?”