Het regent klachten over flitsbezorger Zapp: geluidsoverlast, drugsgebruik en seksisme op de werkvloer

De vestiging van flitsbezorger Zapp aan het Zeeburgerpad. Beeld Jakob van Vliet

“Het is een junkenhol tijdens nachtdiensten,” zegt een voormalig ‘orderpicker’ die tot voor kort bij de vestiging van Zapp werkte, met name ’s nachts. Het Parool sprak vier (voormalig) medewerkers van de klantenservice en twee orderpickers die in de darkstore aan het Zeeburgerpad hebben gewerkt en die anoniem hun verhaal willen doen. Ze schetsen een beeld van een werkplek waar drugsgebruik op de werkvloer wordt getolereerd en een voor vrouwen ‘onprettige’ omgeving.

Na Gorillas, Getir en Flink streek Zapp als laatste flitsbezorger neer in de stad, met als grote verschil met de concurrenten dat het 24 uur per dag boodschappen aan huis bezorgt. Inmiddels heeft Zapp vijf vestigingen in Amsterdam. Ondernemer en influencer Bas Smit (884.000 volgers op Instagram) haalde de bezorgdienst naar Nederland en maakt nog regelmatig reclame voor het bedrijf. “Deze jongens waren aan het knallen in Londen, dus ik dacht: dit moet nú naar Nederland,” vertelde hij vorig jaar juli in De Ondernemer.

Bezorgen onder invloed

“Het is een gekkenhuis, bijna iedereen gebruikt drugs – bezorgers én orderpickers,” zegt een van de geïnterviewde orderpickers. “Als je de winkel binnenkomt, kan je de wiet vaak gewoon ruiken en er wordt gesnoven.” Een oud-collega bevestigt dit. “Ze weten precies waar de camera’s hangen, dus er wordt gebruikt in de dode hoeken.” Volgens de twee ‘boeit het de manager niet’. “Hij doet gewoon met ze mee. En zijn leidinggevende is er alleen tijdens kantoortijden. Buiten kantoortijden is het net een buurthuis.”

Het gevolg: bezorgers rijden onder invloed. (Voormalig) medewerkers van de klantenservice stellen dat zij meldingen kregen van klanten met dergelijke vermoedens. “Dan zei ik tegen de supervisor dat een klant vertelde dat een koerier drugs zou hebben gebruikt, maar daar werd niets mee gedaan.” Een andere medewerker: “Als je doorgesnoven bent, dan ben je natuurlijk niet de meest vriendelijke persoon op aarde. Daar wordt dan over geklaagd.”

Rotklusjes doen

Vrouwen die worden ingedeeld om te werken bij de vestiging aan het Zeeburgerpad melden zich vaak af, stellen de orderpickers, ‘omdat de jongens er aan de drugs zitten’ en ‘seksistische opmerkingen naar vrouwen maken’. Een vrouwelijke medewerker: “Als vrouw voelde je je dan niet op je gemak. En als een supervisor zoiets zei en je ging er niet in mee, dan moest je rotklusjes doen, zoals de hele voorraad tellen. Of je kreeg een slechte review.”

Meerdere buurtbewoners die ook anoniem willen blijven, zeggen overlast te ervaren. “Personeel dat op straat hangt, kratten achterop de brommers en fietsen die steeds worden dichtgeklapt,” somt een omwonende op. Ook zien buurtbewoners dat koeriers regelmatig staan te blowen voor de deur van het pand. “Dat doen ze achter het busje van de buurman zodat ze niet worden gezien,” zegt een buurtbewoner.

Twee buurtbewoners zeggen slaapmedicatie te gebruiken en met oordoppen in te slapen. “Ik heb veel slechte nachten, het zou al schelen als ze ’s nachts dicht zouden zijn. Zoals zij het doen past het niet in deze omgeving,” aldus een buurman.

Bestemmingsplan

Stadsdeel Oost laat weten dat er ‘rond de honderd meldingen’ van overlast zijn binnengekomen van buurtbewoners. “De klachten worden vooral gedragen door één persoon, maar gesteund door een club mensen uit de buurt,” aldus een woordvoerder. Het stadsdeel zegt dat er geluidsmetingen zijn uitgevoerd rondom het pand en ‘daaruit is gebleken dat de geluidsnorm wordt overschreden’. Daar volgen bestuurlijke sancties op die ‘waarschijnlijk’ leiden tot een last onder dwangsom.

De overlast doet denken aan die van een andere vestiging van Zapp aan de Fagelstraat in West. Volgens de gemeente is die darkstore niet toegestaan op basis van het bestemmingsplan. Zapp vecht dat aan bij de rechter, de uitspraak wordt binnenkort verwacht. Hetzelfde geldt voor een vestiging van Zapp in de Daniël Stalpertstraat in De Pijp. Daarover kreeg Zapp vrijdag te horen dat die ook in strijd is met het bestemmingsplan en van de gemeente dicht moet. In Oost kan de gemeente niet handhaven op het bestemmingsplan, omdat Zapp daar in een bedrijfspand zit.

‘Enorm geschrokken’

‘De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en de bewoners is altijd onze topprioriteit,’ laat een woordvoerder van Zapp weten. ‘We nemen beschuldigingen van deze aard uiterst serieus en zullen een volledig onderzoek starten naast onze routine-inspecties. Alle werknemers die zich in strijd met ons bedrijfsbeleid gedragen, zullen worden onderworpen aan een volledige disciplinaire procedure.’

Van klachten over geluidsoverlast zegt de flitsbezorger te weten. ‘We hebben correspondentie van de gemeente ontvangen over geluidsoverlast op het Zeeburgerpad en hebben een aantal maatregelen genomen om de situatie te verhelpen. We blijven op zoek naar eventuele vervolgstappen die we kunnen nemen om de situatie voor onze buren te verbeteren.’

Bas Smit laat in een verklaring weten ‘enorm geschrokken te zijn van deze ernstige berichten. Het is niet meer dan terecht dat Zapp een volledig onderzoek is gestart. Ik weet dat Zapp de ernst van deze beschuldigingen zeer hoog opneemt en passende maatregelen zal nemen’.