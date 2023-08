Het regent dat het giet, maar Amsterdamse evenementen zijn niet van suiker: ‘Die kinderen maakt het niets uit, joh, die spelen wel’

Buitenbioscopen, jeugdkampen en zomers ingestoken activiteiten van bijvoorbeeld Pride hebben deze week te maken met overvloedige regenval. Maar van afgelasten is bijna geen sprake. ‘Mensen vinden het ook wel weer grappig.’

Het mag dan gemiddeld Nederlands zomerweer zijn, lekker is het niet. Met elke dag regen en weinig zonuren als voorspelling is er van een summer in the city-gevoel deze week geen sprake. Toch lijken in Amsterdam organisatoren van zomeractiviteiten goed gemutst. Cancelen? Nee joh! Duimen en desnoods een nat pak, is het credo.

Zo ook bij natuurspeeltuin Jeugdland in het Flevopark: daar gaan de dagkampen door zoals normaal. De kinderen van het outdoor- & watersportkamp gaan bijvoorbeeld zeilen, boogschieten, vlottenbouwen, kajakken en gps- en survivalactiviteiten doen, vertelt directeur Meinke Noordam. “Regenlaarzen aan en gáán. Het scheelt dat het niet koud is. Zwemmen doen ze ook gewoon in de regen, het water komt nu alleen ook van boven.” De enige activiteit die wellicht lastig kan worden is, tsja, vuur maken.

Het programma van de natuurspeeltuin blijft ook de rest van de week hetzelfde. “We hebben de mazzel dat we ook veel binnenruimtes hebben,” zegt Noordam. “Workshops kunnen we naar binnen verplaatsen of onder een afdak doen. Het is jammer en het zal iets minder druk zijn, maar we zitten niet met de handen in het haar. De ervaring leert dat het vooral de volwassenen zijn die zich afvragen: wat moeten we met de regen? De kinderen maakt het niets uit, joh, die spelen wel.”

Positief

Ook bij de organisatie van de Prideweek is het glas halfvol, vertelt woordvoerder Martijn Albers. “Het blijven ‘slechts’ verwachtingen: voor Milkshake was ook het hele weekend slecht voorspeld, dat viel hartstikke mee.”

Op het buitenprogramma staat onder andere de Trans Pride in Oost, de openluchtbioscoop op het Mercatorplein en het Senioren Pride Concert op de Nieuwmarkt. Poncho’s en (regenboog)paraplu’s zijn altijd wel ergens vandaan te halen, zo is het ook. “We gaan altijd gewoon uit van het positieve. Wat belangrijk is voor ons: Pride gaat om zichtbaarheid en dat bereik je niet door je activiteiten vanwege wat nattigheid dan maar allemaal binnen te doen.”

En daarnaast, zegt Albers, weinigen laten zich zomaar tegenhouden door een buitje. “Kijk naar de Formule 1! Daar was het ook af en aan bar slecht weer. Als je echt wilt, ga je wel. En mensen vinden het ook wel grappig: eens een keer dansen in de regen. We zijn veel te blij dat we weer mogen.”

Ook de World Gymnaestrada, het grote gymnastiekfestijn met 18.000 deelnemers dat deze week in de stad plaatsvindt, laat weten dat de gratis te bezoeken ‘city performances’ in het Vondelpark Openluchttheater en bij de Rai gewoon doorgaan. De gymnasten laten zich niet kisten, vertelt voorzitter Manon Crijns: “We hebben extra tenten voor ze neergezet om droog te blijven, maar eigenlijk staan ze gewoon allemaal vooraan, in de regen op te treden.”

Allweatherevenement

Restaurant annex stadstrand Pllek in Noord heeft hun dinsdagavond-bioscoopavond dit seizoen al vier keer moeten annuleren. Zo ook deze week.

“Afgelopen paar weken was het overdag prima, maar dan ’s avonds toch nat,” vertelt een medewerker. “Dus de meeste dinsdagen vallen helaas wel in het water.” Op natte stoelen in nat zand zitten is niet zo bevorderlijk voor de romantische sfeer. “En de koptelefoons kunnen ook niet echt tegen water.”

In contrast: vorig jaar hebben ze op één keer na alle avonden kunnen laten doorgaan, en nu zitten we in begin augustus. Toch hebben ze ‘niet veel te klagen’, zeggen ze bij Pllek: bandjes, dj-avonden en yogasessies kunnen met enig gemak onder een tentdoek of naar binnen verplaatst worden, ook op het laatste moment. “En de filmavonden hopen we gewoon door te schuiven naar september, in de hoop dat de zomer lekker lang duurt.”

Weer of geen weer, de liefde voor de film gaat bij Rooftop Movie Nights voor. Dinsdag staat de klassieker Catch me if you can op de planning bij Helling 7 en Amélie bij Hotel Arena. “Wij zijn een allweatherevenement,” vertelt Stijn Jesse, een van de organisatoren. “Dus we gaan gewoon door.”

“We zien het op dezelfde manier als bij een festival: dat wil en ga je ook niet op voorhand cancelen. We zorgen dat we het zo goed mogelijk regelen, met poncho’s achter de hand. Waarschijnlijk valt het uiteindelijk wel weer mee. En we zetten vanaf nu gewoon in op veel zwoele zomeravonden, zoals eerder in juli, als de weergoden ons goedgezind zijn.”

