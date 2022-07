Het reces is begonnen – welke Amsterdamse politici vielen op, wie moet harder aan de bak?

De coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 is vandaag precies 45 ­dagen aan de macht. De nieuwe gemeenteraad zit er een paar maanden langer. Hoogste tijd voor vakantie, dus. En voor een kleine tussenbalans. Wie vielen de laatste maanden op in de Amsterdamse politiek?

Raadsel: Juliet Broersen (Volt). Het opvallendste geluid van Broersen in de raad donderdag was haar ringtone. Zelfs bij het debat over verschraling van het ov bleef de pan-Europese partij stil. Na drie maanden is het nog steeds onduidelijk waar Volt voor staat. De vakantie kan Broersen ­beter gebruiken om tot keuzes te komen.

IJverig: Süleyman Koyuncu (Denk). Moties en amendementen dient hij ruimschoots in, tien zijn er sinds maart aangenomen. Debatteren over uiteenlopende onderwerpen schuwt hij niet. Winstwaarschuwing: de meeste moties ­indienen maakt je niet meteen het effectiefst.

Afwezig: Jazie Veldhuyzen (Bij1). Al een paar maanden laat de scherpe Veldhuyzen commissies en de raad aan zich voorbijgaan. Op sociale media heeft hij aangegeven het mentaal zwaar te hebben. Hopelijk helpt de zomer hem om tot rust te komen. Lukt dat niet, dan moet Bij1 een (tijdelijk) nieuw gezicht naar voren schuiven.

Draait warm: Farley Asruf (PvdA). In de PvdA/GroenLinkshoek is het ‘gezellig’. Lekker babbelen, elkaar bemoedigend aankijken, veel onderlinge grapjes. Namens de grootste partij van de stad liet Asruf deze week zien dat politiek bedrijven meer is dan sentimentele maidenspeeches. Hij pareerde aanvallen van zo’n beetje de scherpste raadsleden Kevin Kreuger (JA21) en Daan Wijnants (VVD) én was kritisch naar D66-wethouder Melanie van der Horst. Chapeau.

Vakwerk: Diederik Boomsma (CDA). Amsterdam en de democratie mogen dankbaar zijn dat deze 44-jarige golden oldie nog in de raad zit. ‘Het beste raadslid van Nederland’ is door­gegaan met waar hij al ruim acht jaar mee bezig is: met dossierkennis goede oppositie voeren op vrijwel alle onderwerpen.

Kopzorgen: Shula Rijxman (D66). Als wethouder heeft ze nog weinig laten zien. Perikelen bij de NPO, waar ze bestuurder was, achtervolgen haar. Ze stuurde onhandige appjes en liet een D66-raadslid het woord voor haar doen. Het is onduidelijk waarom zij naar de stad moest komen.

Goed verstaanbaar: Myron von Gerhardt (VVD). De jonge politicus gaat stevig in het debat en voert goede oppositie. Hij wist onder meer wethouder Reinier van Dantzig te ontlokken dat bouwambities de komende jaren niet gehaald worden. Het goed verstaanbaar maken uit zich overigens ook in volume, vaak net iets te hard.

• Aan de bal: Ilana Rooderkerk (D66). De fractievoorzitter is goed begonnen. Problemen, zoals onveiligheid op het IJburg College? Zij staat vooraan om kritische vragen te stellen. Of neem de abortuskliniek die een bufferzone wil. Rooderkerk haalt verhaal – en schuwt dualisme niet.

Dit is de laatste Republiek Amsterdam van het politieke seizoen. De rubriek keert terug in september.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

