Het puntenstelsel voor huurwoningen wordt uitgebreid: hoe zit dat in Amsterdam?

In het kort: wat gaat er precies veranderen?

Hoeveel een huurwoning mag kosten, wordt bepaald aan de hand van het zogeheten puntenstelsel: het woningwaarderingsstelsel (wws). Een grotere woning krijgt meer punten en ook voor duurzaamheid, buitenruimte of goede verwarming worden punten toegekend. Daarnaast telt de WOZ-waarde van een huis mee.

Alleen, op dit moment is het wws niet verplicht en geldt alleen tot 148 punten een maximale huurprijs. In het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) staat dat het puntenstelsel wordt uitgebreid én verplicht. Volgens de nieuwe wet mag een huurbaas tot en met 148 punten 808 euro vragen en tot en met 186 punten geldt een maximale prijs van 1123 euro. Vanaf 187 punten – de zogeheten ‘liberalisatiegrens’ – mag een verhuurder meer vragen. Daarnaast wil het kabinet boetes uitdelen aan verhuurders die te veel vragen. Die kunnen oplopen tot 90.000 euro.

Betekent dit dat alle woningen een maximale huurprijs van 1123 euro krijgen?

Nee, dat is te kort door de bocht. “Er is dan nog steeds een vrije sector, met woningen van meer dan 186 punten, maar die zal wel kleiner worden,” zegt Gert Jan Bakker van Stichting !Woon. “Meer huizen krijgen een gereguleerde maximale huurprijs. De huurders krijgen dan eindelijk ook huurprijsbescherming. In de vrije sector is die bescherming er niet.”

Bakker verwacht dat veel eigenaren zullen gaan inspelen op de nieuwe regels. Door kleine aanpassingen te doen, kunnen ze extra punten bij elkaar sprokkelen en alsnog zelf de huurprijs bepalen. “Stel: je komt op 180 punten. Door maar zeven punten extra toe te voegen, is de liberalisatiegrens bereikt. We zullen dus zien dat eigenaren net een langer aanrecht aan gaan leggen of een luxe oven gaan plaatsen in de keuken.”

Hoe gaat dit alles er in Amsterdam uitzien?

“Het zal veel effect hebben,” zegt Bakker. “Ik denk dat ongeveer de helft van de huidige vrije sector binnen de maximale 1123 gaat vallen.” Wouter van Gent, universitair docent woningmarktbeleid aan de Universiteit van Amsterdam, is het daarmee eens. “Het lijkt erop dat het gros van de vooroorlogse appartementen, rond de zestig vierkante meter, gereguleerd zal raken.”

Boudewijn Rückert, voorzitter van huurdersvereniging De Pijp, is voorzichtiger. “In de Pijp gaat het niet heel veel verschil maken, omdat de meeste woningen zo’n hoge WOZ-waarde hebben dat ze boven de 186 punten uitkomen. Alleen woningen die kleiner zijn dan 35 vierkante meter zullen goedkoper worden.”

Een relatief hogere WOZ-waarde, zorgt voor meer punten in het wws. Ook de staat van de huizen en het energielabel spelen een rol. De nieuwe regels lijken dus het grootste verschil te gaan maken voor slecht onderhouden woningen van dertig à veertig vierkante meter, en woningen aan de rand van de stad en in omliggende gemeenten als Zaandam en Hoofddorp.

“Uiteindelijk moet het hele puntenstelsel op de schop,” vindt Rückert dan ook. “Er zitten nog allerlei rare, verouderde dingen in. En minpunten voor bijvoorbeeld enkelglas ontbreken.” Dat ziet ook Van Gent. “Wel als je doel is om het gros van de huurwoningen die nu in de particuliere sector vallen te reguleren voor de middengroepen.”

Wordt je huur vanaf volgend jaar automatisch lager als je in een huis woont dat minder dan 186 punten scoort?

Helaas niet: lopende contracten worden niet opengebroken. Maar, zegt Bakker, er is wel ruimte om te onderhandelen. “Stel: je betaalt nu 1500 euro huur, maar je woning mag nog maar maximaal 1000 euro gaan kosten. Dan kun je tegen de huurbaas zeggen: óf ik ga weg en er moet een nieuwe huurder in voor 1000 euro, óf ik ga nog maar 1200 betalen.”

Bovendien is Bakker te spreken over de boetes die verhuurders kunnen krijgen voor te hoge prijzen. “Eerst werd de verantwoordelijkheid volledig bij de huurder neergelegd: ga zelf maar naar de huurcommissie. Maar het is voor, bijvoorbeeld, een 19-jarige huiszoekende nogal wat om het op te nemen tegen een huisjesmelker. Dat die verantwoordelijkheid nu is verlegd naar de overheid, is heel goed nieuws.”

Correctie 1/03/2023: In een eerdere versie van dit artikel stond een quote van Boudewijn Rückert waarin hij stelde dat minpunten voor energielabel G ontbreken. Dat klopt niet en is aangepast.

