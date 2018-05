Het proces: de moordaanslag op Holleeders rivaal Mieremet

Een heel nieuwsgierig mannetje

Peter R. de Vries verklaarde dat Willem Holleeder achter de tweede aanslag op Van Hout zat.



Holleeder ziet behalve twee Corren ook twee Peters: "Je hebt twee Peters. Tot ik in 2006 naar binnen ging (werd gearresteerd voor de afpersingen) heeft hij me altijd verdedigd en hadden we een vriendschappelijke relatie. Hij was een vriend. Maar de Peter van na mijn vrijlating in 2012 was een andere Peter R. de Vries. Toen was-ie bezig met die Heinekenfilm (in de Verenigde Staten) en was-ie samen met mijn zussen allerlei verhalen over mij in elkaar aan het zetten. De oude Peter R. de Vries zou met problemen gewoon naar me toe zijn gekomen, maar de nieuwe niet."



Peter R. de Vries 'is een heel nieuwsgierig mannetje', zegt Holleeder. "Zoals met Cor, zo wilde hij met mij ook over van alles praten. Over dagelijkse dingen, die ik gehoord heb. Peter is ook heel vaak bedreigd, dan kwam hij ook naar mij toe om te praten en kon ik op komen draven. Hij was wel eens gewaarschuwd dat hij zou worden vermoord omdat hij met mij op trok, na de moord op (crimineel) Jan Femer. Dan wilde hij met mij praten."



"Ik kan niet begrijpen wat er met Peter aan de hand is," vervolgt Holleeder. "Tot 2012 was het een goeie gozer, maar sinds-ie met (zus) Astrid in de rondte is gesprongen, ken ik hem niet meer terug. Mijn zus wil me in het pak naaien en Peter doet daar aan mee. Ik begrijp er niks van."



Na de moord op Cor van Hout ging Holleeder een tijd niet met Peter R. de Vries om. Holleeder: "Daarna weer wel. Maar nu ben ik de grote boef. Waar heb ik dit aan verdiend?



In 2012 is alles anders geworden. Nadat hij de eerste foto van me had mogen maken nadat ik uit de gevangenis was gekomen (in januari 2012), zouden we de winst delen. Hij kreeg daar tien ruggen voor, dus ik zou vijf ruggen krijgen. Die heb ik nooit gehad. Ik vroeg hem daar dan naar en dan zei-ie dat hij niks van de bank kon halen vanwege gedoe met de fiscus. Man, als je naar de hoeren gaat is dat toch ook geen probleem voor de fiscus?! Je haalt er toch gewoon vijf meier af? "