Het proces: de liquidatie van Sam Klepper

Liquidatie Sam Klepper

Het eerste onderwerp wordt (de aanloop naar) de liquidatie van Sam Klepper in oktober 2000.



Sam Klepper en zijn partner Sandra den Hartog waren in de jaren negentig naar een villa in het Belgische Neerpelt verhuisd omdat Klepper in Amsterdam groot gevaar liep te worden geliquideerd door 'de Joegomaffia' die hem en compagnon John Mieremet een boete van tien miljoen gulden hadden opgelegd.



De Egyptisch-Amsterdamse crimineel Magdi Barsoum, die beide partijen goed kende, weigerde te bemiddelen omdat 'de eerste kogel altijd voor de scheidsrechter is'.



In De Telegraaf verschenen van de hand van misdaadjournalist John van den Heuvel in de nazomer van 2002 twee geruchtmakende artikelen met Kleppers gewezen compagnon John Mieremet. Hij deed Van den Heuvel in een interview allerlei onthullingen over de stand van zaken in de Amsterdamse onderwereld.



Boven het interview stond de veelzeggende kop: 'Óf ik word geschoten, óf ik praat'. Later werd bij hem thuis de laptop gestolen waarin Van den Heuvel zijn gespreksnotities had gemaakt. Inmiddels zit de uitwerking van die aantekeningen in het dosssier. Mieremet vertelde de journalist onder veel meer dat de malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra 'de bankier van de onderwereld' en 'intrigant' Willem Holleeder 'zijn bewaker' is.



Mieremet zei Van den Heuvel dat Sam Klepper in opdracht van Holleeder was doodgeschoten, omdat 'de gevaarlijkste eerst moest worden uitgeschakeld'. Dat is ook de overtuiging van weduwe Sandra den Hartog, die inmiddels een belangrijke getuige is in Holleeders zaak.



Holleeder kan niet wachten te reageren. "Het is niet zo dat Mieremet maar een dom schaapie is dat ineens een interview geeft aan Van den Heuvel. Op hem was in februari 2002 een mislukte aanslag gepleegd (op de Keizersgracht in Amsterdam) en hij had een belastingaanslag gekregen van zo'n tien miljoen (gulden). Hij is naar officier van justitie Koos Plooij gegaan om een deal te sluiten. Hij zou van alles vertellen over mij en Willem Endstra en hij zou de eerste twee aanslagen op Cor van Hout bekennen. Plooij trapte daar niet in en tien is-ie naar John van den Heuvel gegaan."



"Willem Endstra is meteen na die stukken in de krant benaderd door de CIE (Criminele Inlichtingeneenheid, de geheime dienst van de recherche). Ze vroegen of hij door Mieremet en zijn vrouw (Ria) werd afgeperst," zegt Holleeder.



"Endstra heeft gezegd dat hij niet door Mieremet werd afgeperst, maar door mij. Dat hele interview met John van den Heuvel in De Telegraaf was een opzetje met Mieremet. Hij wilde zijn geld veiligstellen. Ik vind dat John van den Heuvel zich heeft laten gebruiken."



Willem Endstra was wél die witwasser, zegt Holleeder. "Aan de andere kant doet Endstra wel precies wat Mieremet wil, omdat zijn advocaat Endstra had gedreigd dat er nóg een interview zou komen als Endstra níet zou doen wat Mieremet wilde."