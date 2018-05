Het proces: de liquidatie op Holleeders 'bloedgabber'

Losgeld

Aanklager Lars Stempher houdt De Vries verklaringen van Holleeder voor waarin die stelt dat Cor van Hout kort na de Heinekenontvoering, in 1986, aan Peter R. de Vries had gevraagd geld mee te nemen naar Guadeloupe – waar Van Hout en Holleeder in een soort hotelarrest zaten in afwachting van een problematische uitlevering aan Nederland.



Van Hout zou hebben gesuggereerd dat het om losgeld ging, zodat hij De Vries 'aan een touwtje had' als hij met dat zwarte geld zou zijn gaan reizen voor de ontvoerders.



De Vries: "Ik schaar dit onder het kopje karaktermoord. Willem Holleeder had voorspeld dat hij mij zwart zou maken als hij last van me zou krijgen.



De Vries: "Het is onzin, maar bij Holleeder heeft alles een ondergrond, die hij gebruikt. Toen de ontvoerders op Guadeloupe zaten, kwam op enig moment aan de orde dat Van Hout en Holleeder teruggebracht zouden worden naar Frankrijk.



Voor het vertrek naar Frankrijk, waarvan Van Hout dacht dat hij in de gevangenis zou worden geplaatst, haalde Van Hout uit zijn broekzak een bundel 20-dollarbiljetten met het verzoek aan mij om dat aan Sonja te geven zodat het niet bij de politie terecht zou komen. Ik heb dat aangepakt, juist omdat ik wist dat het géén losgeld kon zijn omdat het van andere valuta was. Dat had verder geen betekenis."



De Vries: "Als me dat nu zou vragen, zou ik zeggen: 'Nou, dat moest ik maar niet doen. Maar ik was toen een angry young man. Nu probeert Holleeder er een draai aan te geven."



De Vries voegt nog wat toe dat voor hem heel belangrijk is: "Holleeder heeft meermaals gezegd en gesuggereerd dat ik een verhouding zou hebben of hebben gehad met zijn zus Sonja Holleeder. Ik ken haar sinds 1986. Ik heb nooit ook maar één uur, één minuut, één seconde een verhouding met haar gehad, een relatie, een aanraking of wat ook. Ik put me hier in uit omdat ik niet een soort Clinton-achtige situatie wil laten bestaan."



De Vries is geëmotioneerd.



De Vries: "Ik ben in al die jaren met Sonja vrijwel nooit met haar alleen geweest. Altijd was hun moeder Stien er bij, of Astrid, of de kinderen van Sonja of mijn vrouw of mijn kinderen. Het is 'infaam en abject' dat Holleeder dit blijft roepen, om maar eens een oud-raadsman van hem te citeren. Maar Willem Holleeder heeft nooit iets belangeloos gedaan en kan zich dus niet voorstellen dat een ander dat zou doen."



Willem Holleeder heeft ook wel gezegd dat Peter R. de Vries 'was aangekleed met Versace-kleding' door Cor van Hout – wat volgens Holleeder tot een witwaszaak zou kunnen leiden omdat hij zo crimineel geld zou hebben aangepakt.



De Vries: "In die kledingzaak waarin dat zou zijn gebeurd ben ik nog nooit een uur, vijf minuten of één minuut geweest.



Ik heb een kledingsponsor en ik kan alle kleding krijgen die ik wil en ik heb een enorme garderobe. Ik heb meer kleding dan alle vrouwen hier in de zaal. Ik ben blij dat ik de gelegenheid krijg dat allemaal hier in het openbaar onder ede uit te spreken."